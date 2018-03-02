Что известно о задержанном вице-министре энергетики

По версии следствия, по подписанным Садибековым фиктивным актам МЭ РК оплачены завышенные объемы выполненных работ.

Как сообщалось ранее, сегодня Национальным бюро по противодействию коррупции была пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики РК, передает Zakon.kz.

Так, вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбек похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. По версии следствия, по подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысков. Помимо этого, предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году.

Также в участии в преступной схеме подозреваются руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. Проводится досудебное расследование.

Известно, что Садибеков Гани Калыбаевич родился 23 октября 1967 года. Женат, воспитывает троих детей. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (экономист) и Кыргызский государственный национальный университет (юрист).

В разные годы работал заместителем директора кооператива «Салкын-Саз», заведующий отделом развития инфраструктуры и социальной сферы Советской районной администрации, заведующий отделом, заместителем акима Ауэзовского района Алматы, заместителем начальника департамента промышленности и торговли города Алматы, заместителем начальника - главным государственным инспектором, а позже начальником Алматинского городского территориального управления охраны окружающей среды, заместителем начальника Балхаш-Алакольского департамента экологии - главным государственным экологическим инспектором по городу Алматы.

В 2009-2010 годах был руководителем аппарата акима Жамбылской области, позже заместителем акима Жамбылской области и замакима Павлодарской области. С 3 мая 2016 года - вице-министр энергетики РК.

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