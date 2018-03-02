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Что известно о задержанном вице-министре энергетики

По версии следствия, по подписанным Садибековым фиктивным актам МЭ РК оплачены завышенные объемы выполненных работ.

Фото : inform.kz2 марта 2018, 15:34

Как сообщалось ранее, сегодня Национальным бюро по противодействию коррупции была пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики РК, передает Zakon.kz.

Так, вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбек похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. По версии следствия, по подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысков. Помимо этого, предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году.

Также в участии в преступной схеме подозреваются руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. Проводится досудебное расследование.

Известно, что Садибеков Гани Калыбаевич родился 23 октября 1967 года. Женат, воспитывает троих детей. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (экономист) и Кыргызский государственный национальный университет (юрист).

В разные годы работал заместителем директора кооператива «Салкын-Саз», заведующий отделом развития инфраструктуры и социальной сферы Советской районной администрации, заведующий отделом, заместителем акима Ауэзовского района Алматы, заместителем начальника департамента промышленности и торговли города Алматы, заместителем начальника - главным государственным инспектором, а позже начальником Алматинского городского территориального управления охраны окружающей среды, заместителем начальника Балхаш-Алакольского департамента экологии - главным государственным экологическим инспектором по городу Алматы.

В 2009-2010 годах был руководителем аппарата акима Жамбылской области, позже заместителем акима Жамбылской области и замакима Павлодарской области. С 3 мая 2016 года - вице-министр энергетики РК.


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