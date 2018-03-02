Новый Mercedes-AMG G63 получил первый тюнинг

Известный тюнер Lumma Design стал первым, кто разработал программу модернизации для «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G63 нового поколения.

Официальная премьера модернизированного внедорожника Mercedes-AMG G63 by Lumma Design состоится в рамках 88-го Международного Женевского автосалона 2018 года. Как видно на опубликованных официальных фото, автомобиль получил двухцветную окраску кузова и широкофюзеляжный аэродинамический обвес.

Как рассказали в пресс-центре ателье, за счёт нового обвеса ширина «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G63 нового поколения стала на 40 мм больше. в состав обвеса входят расширители колёсных арок, новый передний и задний бампер, новый карбоновый капот с дополнительными вентилируемыми отверстиями.

Кроме этого, высокопроизводительный автомобиль получил новые корпуса боковых зеркал и дверные ручки. Эти элементы также выполнены их углеродного волокна.

Плюс к этому, автомобиль может оснащаться уникальными колёсными дисками, размерностью 23 или 24 дюйма. Напомним, что с завода новый «заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 поставляется с «катками» на 21 или 22 дюйма.

Также представленный автомобиль Mercedes-AMG G63 by Lumma Design может «похвастаться» основательно переделанным салоном, где появилось много высококачественной кожи и алькантары, алюминиевые накладки на педалях и фирменные коврики.

Что касается технических характеристик. В настоящее время модифицированный внедорожник Mercedes-AMG G63 by Lumma Design оснащён стоковым 4,0-литровым бензиновым мотором V8, который генерирует 585 лошадиных сил и 850 Нм. Но, индекс CLR G770 говорит о том, что в самое ближайшее время тюнер добавит мощности и без того не хилому автомобилю.

Via livecars

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