Запрет госслужащим состоять в религиозном объединении противоречит Конституции - профессор

Поправка в законы о религии и госслужбе носит дискриминационный характер по отношению к госслужащим.

Одной из поправок в закон о религии является запрет госслужащим быть инициатором, участником или членом религиозного объединения. По мнению активистов, это противоречит Конституции РК. Профессор, доктор юридических наук Роман Подопригора разделяет это мнение, сообщает Zakon.kz.

В предлагаемых поправках в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных организаций, которые сейчас находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента, предусматривается ряд ограничений в отношении госслужащих. Например, госслужащие не вправе инициировать создание религиозного объединения, быть участником (членом) РО, иначе не будут допускаться на госслужбу. Некоторые активисты считают, что это противоречит Конституции РК, где в пункте 4 статьи 33 сказано: «Граждане республики имеют равное право на доступ к государственной службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, обусловливаются только характером должностных обязанностей и устанавливаются законом».

Заметим, ТОЛЬКО характером ДОЛЖНОСТНЫХ обязанностей. То есть на исполнение должностных обязанностей госслужащего влияют только квалификация, состояние здоровья и возраст.

Напоминаем, этот вопрос мы адресовали Агентству по делам госслужбы и противодействию коррупции и получили такой ответ: «в статье 16 Закона о госслужбе установлены условия поступления на государственную службу, в том числе требования к кандидатам на государственные должности. При этом, согласно пункту 5 данной статьи не допускается установление при поступлении на государственную службу какой-либо дискриминации, в том числе по мотивам отношения к религии.

Статья 13 закона о госслужбе, в которую законопроектом вносятся поправки, устанавливает ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе. На основании вышеизложенного, считаем, что поправка в статью 13 закона о госслужбе о запрете на членство в религиозном объединении не противоречит пункту 4 статьи 33 Конституции».

Однако активисты остались неудовлетворенными таким ответом, и мы решили попросить известного специалиста в сфере государственно-конфессиональных отношений, профессора Каспийского университета, д.ю.н. Романа Подопригору прокомментировать данный вопрос.

- Роман Анатольевич, как соотносится с пунктом 4 статьи 33 Конституции, где сказано, что граждане республики имеют равное право на доступ к государственной службе, запрет госслужащим быть инициатором, участником или членом религиозного объединения?

- Соответствующая поправка в Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и в Закон «О государственной службе», по моему мнению, противоречит Конституции и носит дискриминационный характер по отношению к казахстанским гражданам, являющимся государственными служащими.

Государственные служащие поражаются не только в праве на свободу совести, но и в праве на свободу объединения, поскольку им запрещается создавать религиозные объединения и участвовать в них.

Что касается опасений в плане влияния религиозных убеждений на служебную деятельность, то в законодательстве уже присутствуют механизмы, обеспечивающие «религиозную» беспристрастность чиновников при осуществлении должностных полномочий.

А требования, предъявляемые к кандидатам на должность государственного служащего, как правило (и не только в Казахстане), связываются с образованием и компетенциями, стажем работы, состоянием здоровья, но никак не с религиозной аффилированностью граждан.

- Что за механизмы, обеспечивающие «религиозную» беспристрастность чиновников?

- В статье 10 Закона «О государственной службе» говорится, что государственные служащие обязаны при осуществлении должностных полномочий быть беспристрастными и независимыми от деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений (подпункт 5).

В соответствии с пунктом 6 Этического кодекса государственных служащих, утвержденного Указом Президента, государственные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним. Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций.

Несоблюдение обязанностей, нарушение служебной этики являются основанием для дисциплинарной ответственности и прекращения государственной службы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях, не допускается проведение (совершение) богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществление миссионерской деятельности на территории и в зданиях государственных органов.

Можно также вспомнить, как законодательство относится к партийной принадлежности государственных служащих (то, что иногда называют принципом внепартийности государственной службы). В законодательстве не запрещается государственным служащим быть членами политических партий (за некоторыми исключениями). Но в соответствии с законом о государственной службе, в государственных органах не допускается создание организаций политических партий. Государственные служащие при исполнении должностных полномочий руководствуются требованиями законодательства Республики Казахстан и не связаны с решениями политических партий, общественных объединений и их органов. Такой же подход вполне уместен и в отношении государственных служащих в связи с их религиозной принадлежностью и активностью.

- Как быть с утверждением государственных органов, что государственные служащие могут спокойно удовлетворять свои религиозные потребности, будучи прихожанами, но не инициаторами и членами религиозных объединений?

- Верно, но отчасти. Во-первых, если в одних религиозных объединениях действительно можно удовлетворять свои религиозные потребности, не будучи членом, то в других, если человек не член объединения, он не может полноценно участвовать в религиозной жизни.

Во-вторых, в случае с религиозными объединениями есть проблемы с понятиями «инициаторы», «члены», «участники». Можно еще провести различие между инициаторами и членами, хотя после государственной регистрации все инициаторы переходят в статус членов.

Что касается участников религиозных объединений, здесь вообще не ясно, кто это такие. Если, к примеру, под ними понимать и прихожан, то тогда получается, что государственному служащему будет запрещено просто приходить в мечеть или церковь. При такой неопределенности понятий, трудно представить, что будет происходить на практике. Эти более частные вопросы (конечно, требующие своего решения) не должны закрывать суть проблемы: неоправданное ограничение казахстанских граждан – государственных служащих – в двух важнейших конституционных правах.

Торгын Нурсеитова

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