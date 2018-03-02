В МОН РК пообещали доработать скандальные учебники по русскому языку

Как заверили в министерстве образования и науки, учебник русского языка Зинаиды Сабитовой будет отредактирован с учетом замечаний педагогов.

Учебники по русскому языку под авторством Зинаиды Сабитовой будут доработаны с учетом всех ранее озвученных замечаний, сообщила директор департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Казахстана Шолпан Каринова, передает Sputnik Казахстан.

"В учебнике русского языка был выбран коммуникативный подход, когда через лексические темы преподавались грамматические знания. После обсуждения с педагогами, авторами учебных программ и учебников было принято решение о внесении изменений в учебные программы, когда наровне с лексическими были включены и грамматические материалы. Поэтому учебники, которые поступают в этом году на экспертизу, будут составлены с учетом грамматического и лексического подхода. Эти моменты были учтены согласно пожеланиям педагогической общественности. И учебники для 5-7 классов Зинаиды Сабитовой в этом году тоже дорабатываются", — сообщила Каринова на брифинге в СЦК.

В целом, согласно ее информации, подход к составлению учебников концептуально меняться не будет, так как традиционная система образования складывалась многие годы и сейчас система образования находится на стадии перехода на обновленное содержание.

"Ближайшие два года будут поступать новые учебники. Если первое время было определенное недопонимание концепции содержания, то на сегодняшний день, после проведения многих разъяснительных работ со стороны авторов учебников и учебных программ, курса подготовки учителей, вопросов стало меньше", — добавила глава департамента МОН.

Говоря о формате учебников, на брифинге пояснили, что эта проблема поднималась в блоге министра образования не один раз. В целом, эта норма не закреплена и, соответственно, нет нормативных документов. Однако достигнута договоренность сделать учебники одинаковыми по размеру.

"Но нужно сказать о том, что несколько рабочих групп проведено, где участвовали и учителя начальных классов, и учителя среднего звена, а также представители издательств. Поэтому на сегодня достигнут консенсус и издательствам направлены рекомендации со стороны министерства для того, чтобы все учебники были изготовлены в одном размере. Все размеры были указаны, издательства будут учитывать эти рекомендации при тиражировании учебников. Издательства об этом наше министерство проинформировали", — отметила представитель Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что с началом нового учебного года вспыхнули сразу несколько скандалов, связанных с отечественными учебниками. Самым непонятным для родителей стал учебник русского языка для седьмого класса авторства Зинаиды Сабитовой.

Недоумение вызвали, в частности, современный сленг, песни Юрия Антонова, предложения составить визитную карточку баурсаку и посмотреть фрагменты передачи Ивана Урганта, лингвистический рассказ Людмилы Петрушевской "Пуськи бятые".

Упоминание о "ГМО и других вредных веществах" вызвало негодование со стороны биолога.

Авторы в свою очередь заявили, что книга вырабатывает у школьников филологическую проницательность. Директор издательства "Мектеп" в свою очередь был удивлен тем, что новые учебники попали в руки пользователей Сети раньше школ.

Кроме того, критические замечания в адрес новых отечественных учебников прозвучали и со стороны народных избранников. В частности, депутат мажилиса Ирина Смирнова подвергла сомнению уровень квалификации авторов учебников в Казахстане, указала на отсутствие смысла в частом переиздании учебной литературы и раскритиковала ее одновременную сложность и примитивность.

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