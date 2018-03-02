В Алматы очищено 450 километров арыков в целях предотвращения паводковой ситуации

Для ликвидации возможных подтоплений будут привлечены 673 человек.

В связи с выпадением осадков и интенсивным таянием снега, районными акиматами Алматы, службой спасения и подрядными организациями города организовано дежурство на местах возможного подтопления улиц и дворовых территорий, передает Zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.

В целях предотвращения паводковой ситуации в оперативном режиме осуществлен комплекс противопаводковых работ.

По информации Управления природных ресурсов и регулирования природопользования в мегаполисе активно производится очистка основных арычных сетей и арычных переходов под дорогами, по которым осуществляется пропуск талых вод. Работы ведутся акиматами районов согласно утвержденным графикам.

На сегодняшний день в южной столице уже очищено 450 километров арыков, вывезено 15 тыс. м3 снега, мусора и ила. К работам привлечено 840 рабочих и более 140 единиц спецтехники. Дополнительно задействовано 350 дорожных рабочих, 30 привлеченных самосвалов и 7 погрузчиков.

Для ликвидации возможных подтоплений будут привлечены 673 человек, в том числе 80 человек по линии ДЧС и Службы спасения, а также дополнительно 114 ед. спецтехники, заготовлено 15 тыс. мешков и 10 тыс. м3 песка.

В целом, акиматом Алматы проведен ряд противопаводковых работ, в т.ч. построены и реконструированы 30 км арычных сетей в Алатауском, Ауэзовском, Алмалинском, Бостандыкском, Медеуском районах, а также проведена реконструкция отдельных участков русел рек Есентай, Кимасар и Жарбулак. Кроме того, осуществлен капитальный ремонт 6 речных мостов.

На ранее проблемных участках Алатауского и Наурызбайского районов построены арычные и дренажные системы по отводу дождевых и талых вод протяженностью 12,3 км, а также в дачных массивах «Теплоэнергетик» и «Энергостроитель» Алатауского района бетонировано 4,8 км русла реки «Каргалы». Завершены аварийно-восстановительные работы на 7,7 км. реки Каргалы в Наурызбайском районе.

В текущем году планируется завершение реконструкции существующей плотины «Мынжылкы». На стадии завершения процедуры по отводу земельных участков под строительство двух селезадерживающих плотин в ущельях «Аксай» и «Аюсай».

Разработаны ПСД на реконструкцию 42 км арычных сетей по 58 улицам города, завершение работ намечено на конец 2018 года. Разрабатывается ПСД по реконструкции арычных сетей протяженностью 44,3 км с последующей реализацией до 2020 года.

В целях обеспечения безопасности города Алматы в паводковый период 2018 года создана группировка сил и средств с общим количеством 5,5 тыс. человек личного состава, 1716 ед. техники различного назначения, 12 ед. плавательных средств, а также 80 ед. мотопомп и 101 ед. автономных электростанций.

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