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Скандально известная Байзакова выпустила новый клип

Поклонники отмечают, что у Байзаковой не только красивая внешность, но и голос.

Фото : 2 марта 2018, 15:44

Скандально известная Айжан Байзакова запела. Девушка исполняет несколько строк в песне совместно с рэпером Таниром. Музыкальная композиция получила название "Холод", сообщает Zakon.kz.


В комментариях к песне поклонники отмечают, что у Байзаковой не только красивая внешность, но и голос. Сравнивают Айжан с Ольгой Бузовой.


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