Скандально известная Байзакова выпустила новый клип
Поклонники отмечают, что у Байзаковой не только красивая внешность, но и голос.
Фото : 2 марта 2018, 15:44
Скандально известная Айжан Байзакова запела. Девушка исполняет несколько строк в песне совместно с рэпером Таниром. Музыкальная композиция получила название "Холод", сообщает Zakon.kz.
В комментариях к песне поклонники отмечают, что у Байзаковой не только красивая внешность, но и голос. Сравнивают Айжан с Ольгой Бузовой.
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