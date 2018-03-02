Скандально известная Байзакова выпустила новый клип

Поклонники отмечают, что у Байзаковой не только красивая внешность, но и голос.

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Скандально известная Айжан Байзакова запела. Девушка исполняет несколько строк в песне совместно с рэпером Таниром. Музыкальная композиция получила название "Холод", сообщает Zakon.kz.

В комментариях к песне поклонники отмечают, что у Байзаковой не только красивая внешность, но и голос. Сравнивают Айжан с Ольгой Бузовой.

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