Токмади угрожал мне физической расправой – свидетель

События развивались в начале 2000-х годов. Опасаясь расправы, свидетель переписал земельный участок на предприятие, принадлежащее Токмади.

Об угрозах в начале 2000-х годов со стороны бизнесмена Муратхана Токмади, суд над которым проходит в Таразе, рассказал свидетель Еркин Лукпанов. Показания свидетеля в ходе оглашения материалов дела озвучил государственный обвинитель Нурлыбаев, передаёт корреспондент BNews.kz.

В ходе допроса свидетеля стало известно, что в 1995 году он переехал из Аягоза в Алматы. После чего ему поступила просьба от друга построить СТО на участке, расположенном на углу ул. Жарокова - Си Синхая в Алматы, однако на тот момент участком владел Муратхан Токмади.

"Участком незаконно владел Токмади. На тот период времени Токмади являлся криминальным авторитетом. (...) Через несколько дней на вулканизации встретился с Токмади, который поддержал намерения строить СТО. Далее Токмади сообщил, что действительно земельный участок не оформлен. В связи с чем он сказал, что нужно оформить данный участок на моё имя", - зачитал показания свидетеля прокурор.

Лукпанов оформил данный земельный участок на себя в акимате Алматы. Токмади помог ему в части денежных средств, которые требовались на оформление документов.

"Далее принялся за строительство на нём СТО. В начале 2000 года Токмади попросил переписать земельный участок на принадлежащее ему ТОО "Мадина", которое он назвал в честь своей дочери, аргументировав:зачем тебе лишние головные боли? Но я отказался. Далее Токмади заставил меня переписать земельный участок на ТОО "Мадина", угрожая физической расправой, и говорил буквально: ты не знаешь, с кем ты связался. После этого я переоформил своё дело на ТОО, так как побоялся слов Токмади. Думал, что он действительно меня накажет", - следует из показаний Лукпанова.

Отметим, в Таразе продолжается главное судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, который обвиняется в убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году. Подсудимый признал свою вину и сообщил, что заказчиком убийства был Мухтар Аблязов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!