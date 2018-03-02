Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 322,36, RUBKZT_TOD = 5,6865, USDKZT_0_002 = +8,9688 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TОМ, EURKZT_TОМ, EURUSD_TОМ, RUBKZT_TOМ, CNYKZT_TОМ, USDKZT_0_001 и EURKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 08 марта (Международный женский день) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы 03 марта, на пятницу 09 марта.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 322,36 тенге за доллар США при объеме торгов 115 450 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6865 тенге за рубль при объеме торгов 38 000 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,39 тенге за доллар (+1,05), суммарный объем торгов - 186 300 тыс. USD (+46 500 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,9688 % годовых при объеме торгов 915 900 тыс. USD;

- по EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.