Систему безопасности Porsche Panamera оснастят технологией блокчейн

Блокчейн уже внедрили в программные механизмы блокировки и разблокировки дверных замков автомобиля.

Немецкий автомобильный концерн ePorsch заключил договор с блокчейн-стартапом XAIN из Берлина. Совместными усилиями стороны приступили к тестированию технологий распределённого реестра на автомобилях Porsche Panamera, — пишет Trustnodes.

Издание сообщает со ссылкой на представителей сторон, что блокчейн уже внедрили в программные механизмы блокировки и разблокировки дверных замков автомобиля. Это позволило в шесть раз увеличить скорость их срабатывания — сейчас результат закрепился на отметке в 1,6 секунды. Помимо замков, технология распределённого реестра нашла применение и в системе авторизации временного доступа, позволяющей на время одалживать автомобиль другому водителю.

Оливер Деринг, финансовый директор Porsche, отметил, что инновационные технологии, используемые при производстве автомобилей, являются не только красивыми словами, помогающими оставаться на динамично развивающемся рынке, а несут реальную пользу владельцам, открывая для них новые возможности по части безопасности.

Помимо внедрения блокчейна в указанные узлы автомобилей, разработчики собираются использовать технологию распределённого реестра для быстрой и безопасной передачи данных, что позволит, например, существенно сэкономить время при оплате зарядки, парковки автомобиля и в ряде других случаев.

Кроме того, Деринг отметил, что специалисты изучают возможность применения блокчейна и при разработке автономных автомобилей.

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