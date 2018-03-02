Янукович: Новые власти Украины сделали все, чтобы оттолкнуть Крым

Украинский экс-президент отметил, что крымчане искали способы как защитить себя и свои семьи.

Люди, которые пришли к власти в Украине в результате переворота в 2014 году, сделали все, чтобы оттолкнуть Крым и вынудили его жителей искать способы защиты. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщает ТАСС.

"Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, "отделаться" от "проблемной территории". С учетом показаний многих свидетелей, выступивших на суде, можно совершенно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыма в составе Украины теми, кто захватил власть, предпринято не было. В тот момент для них важнее был дележ властных портфелей", - заявил он.

Он подчеркнул, что "крымчане искали способы как защитить себя и свои семьи".

"Крым - это не просто территория, это, прежде всего, люди. И они приняли свое решение. Оно было вынужденным и предсказуемым", - констатировал экс-президент.

После государственного переворота в Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России и считает его оккупированным.

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