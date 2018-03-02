IT-центр станет драйвером развития детского туризма в СКО

В ходе визита первый заместитель Премьер-Министра посетил крупные промышленные предприятия.

Сегодня первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин с рабочей поездкой побывал в Северо-Казахстанской области. Первым пунктом посещения стал аэропорт Петропавловска. Аскару Мамину доложили о планах на 2018 год по ремонту автодорог области. Особое внимание на реконструкцию автодороги «Петропавловск-граница РФ».

Первый вице-премьер ознакомился с ходом строительства дворца школьников в новом микрорайоне «Жас Өркен». Также Аскару Мамину показали планы по застройке микрорайона «Жас Өркен. В целом, только в этом микрорайоне будут введены порядка 2700 квартир. Также будет возведена школа, уже построен теннисный центр и дворец спорта.

Первый вице-премьер принял участие в совещании по вопросам подготовки к проведению Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Аскар Мамин выразил уверенность в том, что межрегиональный форум пройдет на высоком организационном уровне. Тема форума - «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». Первый заместитель Премьер-министра сказал, что тема туризма была выбрана неслучайно.

«Мы придаем важнейшее значение развитию туризма в Казахстане. Отрасль обладает огромным потенциалом. Петропавловск выбран неслучайно, так как мы считаем, что ваш регион обладает значительным туристическим потенциалом. Если говорить о туристах мы в том числе ориентированы на российский рынок. Форум предоставляет возможность показать потенциал региона и возможности туризма Казахстана», - подчеркнул Аскар Мамин.

Аким области Кумар Аксакалов также акцентировал внимание на развитии туризма в регионе. Глава региона рассказал о планах оснащения Дворца Школьников IT-технологиями. В IT-центре будет представлен широкий спектр познавательных кружков и множество развлечений. Это киностудия, кабинеты киберзащиты и виртуальной реальности, лаборатория программирования, кинотеатр и другие. Развлекательные услуги IT-центра должны способствовать развитию детского туризма в регионе.

«Тема туризма придаст импульс региону и нашей стране. Сегодня строящийся Дворец Школьников предназначен для того чтобы дети с соседних регионов России и Казахстана стремились попасть сюда. Он будет оснащен IT-технологиями. Будет очень много развлечений для детей», - сказал Кумар Аксакалов.

В СКО в этом году будет реализовано несколько новых проектов в сфере туризма. В Имантауско-Шалкарской курортной зоне построят новые базы отдыха и автокараванинг. Еще один проект планируется реализовать в Кызылжарском районе. В Петропавловске возводят новый торгово-развлекательный центр «Dostyk Mall».

В ходе визита первый заместитель Премьер-Министра посетил крупные промышленные предприятия. Аскар Мамин ознакомился с перспективами развития ЗИКСТО, ПЗТМ и завода имени Кирова.

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