Ускенбаев: Я скажу самое страшное – цены на строительство не влияют на стоимость жилья

Только спрос формирует цену на жилье в Казахстане, заявил вице-министр по инвестициям и развитию РК.

Каирбек Ускенбаев прокомментировал стоимость строительства жилья в Казахстане, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Я скажу самое страшное – цены на строительство не влияют на стоимость жилья. У нас спрос порождает предложения на цену. Задача государства - обеспечить равный доступ к инфраструктуре всем участникам рынка. Когда обеспечивается прозрачность и справедливость, тогда снижается цена", - сказал вице-министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах международной конференции "Цифровая трансформация строительной отрасли" в Алматы.

На конференция представители профильных министерств Казахстана, России и Беларуси обменялись опытом внедрения информационного моделирования в строительстве (ТИМСО). Технология подразумевает новый формат трёхмерного цифрового проектирования зданий и позволит заменить бумажные чертежи.

"Наша цель – всю строительную отрасль перевести в цифровой формат. Технологии каждый день внедряются, развиваются. Цифровизация облегчит работу архитекторам и проектировщикам, которые в последующем смогут качественно выполнять свою работу. Поскольку они сейчас работают вручную, чертят макеты карандашом, при дополнениях стирают, заново рисуют. С внедрением им без особого труда можно будет на компьютере вводить изменения в схеме", - сказал Ускенбаев.

По его словам, усовершенствуется система строительного контроля.

"Я был одним из тех, кто выступал за то, чтобы убрать государственную комиссию. 20 человек собираются и подписывают акты, хотя на этой стройке никогда не были. Есть лица, которые непосредственно участвуют в строительстве - проектировщик, строитель, заказчик, подрядчик, авторский и технадзор. При цифровизации будет создана система контроля, мы будем видеть, кто конкретно занят этой работой. Технадзор должен ходить с планшетом и проверять ход строительства, далее высылать результаты в комитет по делам строительства. Тогда мы камерально будем проверять работу технадзора, не заходя на стройку", - пояснил вице-министр.

Вице-министр подчеркнул, что цифровизация строительной отрасли сэкономит бюджетные средства: "Вместо пяти зданий можно будет построить семь. За счет этого будет колоссальная экономия бюджетных средств, времени и сил".

Также в строительную отрасль внедрят BIM-технологии.

"Мы запускаем все программные продукты, которые работают в мире. Главное, чтобы экспертиза могла читать их. У сингапурцев хороший опыт. Мы хотим их модель внедрить у себя. Новый формат позволяет рассмотреть все стадии: проектирование, строительство, расчёт, стоимость проекта и эксплуатация. То есть этот чип передается КСК, он видит все трубы, состояние домов, может посмотреть их под разным углом", - уточнил Каирбек Ускенбаев.

На конференции стороны обсудили возможности сотрудничества между Казахстаном, Россией и Беларусью в области развития информационного моделирования в строительстве. Эксперты представили ряд успешных кейсов применения информационного моделирования на предприятиях.

Планируется в течение года создать стандарты по требованиям к информационным моделям на каждом этапе жизненного цикла строительного объекта, в том числе на этапе экспертизы и эксплуатации.

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