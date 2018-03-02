Казахстанская делегация обсудила с представителями Всемирного экономического форума текущие показатели и перспективы Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности

В период с 25 по 28 февраля 2018 года в г.Женева (Швейцария) прошли встречи казахстанской делегации во главе с министром национальной экономики РК Тимуром Сулейменовым с представителями Всемирного экономического форума (ВЭФ). В состав делегации от РК вошли представители министерств финансов, здравоохранения, по инвестициям и развитию, информации и коммуникаций, образования и науки, иностранных дел, НПП «Атамекен» и Канцелярии Премьер-Министра.

Министр национальной экономики РК проинформировал представителей ВЭФ о текущих позициях Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) и проводимой Правительством страны работе по повышению оцениваемых индикаторов.

«По итогам оценки 2017 года в рейтинге ГИК ВЭФ Казахстан занял 57 место среди 137 стран, снизив свои позиции на 4 пункта по сравнению с прошлым годом. Из 12 факторов конкурентоспособности улучшение произошло по 4 факторам, по 8 факторам произошло снижение. Из 114 индикаторов улучшение произошло по 28 индикаторам, ухудшение - по 76 индикаторам, по 10 индикаторам изменений не зафиксировано», - сообщил Т.Сулейменов.

По его словам, наибольшее влияние на снижение рейтинга страны оказало ухудшение макроэкономической ситуации в 2016 году. Также оказали свое влияние на ухудшение позиций такие факторы, как «Институты» и «Эффективность рынка труда». Наибольшее улучшение достигнуто по фактору «Здравоохранение» и «Начальное образование», благодаря пересмотру методики расчета по охвату начальным образованием. Также улучшились показатели по факторам «Технологическая готовность», «Размер рынка» и «Высшее образование и профподготовка».

Министр добавил, что фундаментальные показатели страны позволяют Казахстану претендовать на более высокие места в рейтинге конкурентоспособности, и на текущий год Правительство ставит задачу занять 45 место, которое соответствует проводимой работе по улучшению индикаторов. Глава делегации подчеркнул, что данная работа, проводимая совместно с бизнес-сообществом, является одним из приоритетов экономической политики Правительства.

Говоря о мерах по повышению рейтинга страны в ГИК, Т. Сулейменов рассказал о созданном при Правительстве РК Совете по конкурентоспособности, включении мероприятий по улучшению ГИК ВЭФ в стратегические планы развития государственных органов, закреплении показателей ГИК ВЭФ в качестве KPI для руководителей госорганов, принятии правительственного Плана мер по улучшению индикаторов ГИК ВЭФ.

Подробная информация о проводимой работе по улучшению показателей ГИК ВЭФ в разрезе факторов была презентована представителям ВЭФ в виде специальных презентационных материалов.

В свою очередь, представители ВЭФ презентовали казахстанской делегации обновлённую методологию ГИК и работу ВЭФ по Четвёртой промышленной революции.

Кроме этого, в рамках визита прошли двусторонние встречи министра национальной экономики Т.Сулейменова с Президентом ВЭФ Б.Бренде, Руководителем инициативы ВЭФ «Будущее производства» Х.Леурент, Руководителем отдела привлечения бизнеса Европы и Евразии ВЭФ Т.Калашниковой, Руководителем отдела Евразии ВЭФ А.Калининой.

Справочно:

Всемирный экономический форум (ВЭФ), также известный как Давосский форум (Davos Summit) - крупнейшая международная неправительственная организация со штаб-квартирой в г.Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Ежегодный форум ВЭФ по традиции проходит на швейцарском горном курорте Давос, откуда он и получил свое неофициальное название. Помимо этого, ВЭФ проводит ежегодные региональные и национальные саммиты в разных странах. Главной целью ВЭФ провозглашено улучшение глобального состояния мира через содействие мировому сообществу в решении вопросов экономического развития и социального прогресса. В этих целях ВЭФ способствует развитию партнерства между деловыми, политическими, интеллектуальными и другими лидерами мирового сообщества для обсуждения и решения краеугольных проблем глобального развития.

Казахстан участвует в рейтинге «Глобальный индекс конкурентоспособности ВЭФ» с 2006 года.

Рейтинг состоит из 114 индикаторов (34 статистических, 80 опросных), сгруппированных по 12 факторам.

В рейтинге 2017-2018 гг. Казахстан занял 57 место среди 137 стран.

Изменения по факторам: «Институты» - позиция Казахстана понизилась с 49 до 60 места, «Инфраструктура» - понизилась с 63 до 68 места, «Макроэкономическая среда» - понизилась с 69 до 98 места, «Здравоохранение и начальное образование» - улучшилась с 94 до 59 места, «Высшее образование и профессиональная подготовка» - повысилась с 57 до 56 места, «Эффективность рынка товаров» - понизилась с 62 до 72 места, «Эффективность рынка труда» - понизилась с 20 до 35 места, «Развитость финансового рынка» - понизилась с 104 до 114 места, по фактору «Конкурентоспособность компаний» - понизилась с 97 до 108 места, по фактору «Инновации» - понизилась с 59 до 84 места.