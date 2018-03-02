Акмолинцами инициировано создание Северной Лиги историков-краеведов

В семинаре приняло участие 160 педагогов.

В рамках проекта «Программа развития музеев организаций образования Акмолинской области» в детском оздоровительном центре «Звездный» Бурабайского района 1-2 марта состоялся республиканский семинар-практикум в формате Teach-in «Краеведение для детей: идеи и практика».

В семинаре приняло участие 160 педагогов, руководителей краеведческих и туристских кружков, ученых-историков Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей предает областное Управление внутренней политики.

В рамках семинара организованы теоретические и практические занятия и мастер-классы, а также диалоговая площадка «Активные и интерактивные формы работы школьного музея». В рамках диалоговой площадки состоялся обмен опытом, приняты решения по организации межрегиональных исследовательских экспедиций для ученых и молодежи, разработке совместных методических и методологических учебных пособий в том числе, в цифровом формате.

Участники семинара посетили достопримечательности и природные ландшафты жемчужины страны – курорта Боровое: районный историко-краеведческий музей, визит-центр Бурабайского района, парк живой природы, объекты, вошедшие в сакральную карту Казахстана (пещера Кенесары хана, ставка Абылай хана, скала Окжетпес) с каждым из которых, связаны удивительные легенды, исторические события.

Вниманию педагогов представлены краеведческий фото-репортаж «Есть на карте Родины – район», видео-презентации «Мое село: прошлое и настоящее» подготовленные юными исследователями-краеведами Акмолинской области.

Одним из главных итогов встречи стало создание Северной Лиги историков-краеведов, инициированной акмолинцами.

«Сегодня наблюдается огромный интерес к сакральным местам по всей территории страны и, конечно же, в Акмолинской области. Мы должны гордиться историко-культурным и природным наследием, и сохранить все это для наших детей» - прокомментировал заместитель руководителя Научно-исследовательского центра «Қасиетті Қазақстан» Батырхан Жумабаев.

К слову, в Акмолинской области на сегодня функционирует 205 школьных музеев, на базе которых учащиеся занимаются исследовательской деятельностью. В 140 музеях организаций образования экспозиции модернизированы с учетом тематики «Рухани жаңғыру».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!