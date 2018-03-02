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Зафиксирована самая мощная кибератака за всю историю интернета

По словам владельцев сайта, хакеры попытались вывести сервис из строя, обрушив на него атаку мощностью 1,35 терабайта в секунду.

Фото : 2 марта 2018, 16:48

Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке на их ресурс. Об этом сообщает lenta.ru.

По словам владельцев сайта, хакеры попытались вывести сервис из строя, обрушив на него атаку мощностью 1,35 терабайта в секунду. В результате серверы GitHub «упали» примерно на 10 минут. Пользователи пожаловались на недоступность ресурса.

После того, как система определила атаку, она автоматически отправила запрос о помощи сервису Akamai Prolexic, который взял на себя роль посредника: он маршрутизировал весь входящий и исходящий трафик от GitHub и провел данные через собственные центры защиты, чтобы отсеять и заблокировать вредоносные пакеты трафика. Уже через восемь минут атака была полностью отражена.

Эксперты утверждают, что на этот раз хакерам удалось провести самую крупную DDoS-атаку в истории. «Мы никогда не сталкивались с атаками мощностью в 1,35 терабайт в секунду», — рассказал вице-президент по безопасности Akamai Джош Шаул.

В конце февраля сотрудники компании Fortinet рассказали об обновленной версии крупнейшего в мире ботнета Mirai.


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