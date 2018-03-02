Завод в Карагандинской области будет выпускать ферросилиций

В будущем прогнозируется большой спрос на этот сплав железа и кремния у таких ведущих стран мира, как США, Китай, Турция, Южная Корея и Россия.

В Карагандинской области продолжается строительство ферросплавного завода, первую очередь которого введут в строй в первом квартале 2019 года. Ожидается, что данный проект принесет региону и в целом Казахстану значительный экономический и социальный эффект. Об этом сообщил на пресс-конференции в офисе Банка Развития Казахстана (БРК) один из участников ТОО «YDD Corporation» Ерлан Нигматулин, передает корреспондент Zakon.kz.

Сплав железа и кремния широко применяется при строительстве железнодорожных, автомобильных, газопроводных магистралей и производстве электрокаров. Учитывая это и то, что сейчас в мире также увеличивается количество индустриальных проектов, к примеру, в КНР или в США, в Казахстане решено наладить выпуск ферросилиция. Тем более, что все необходимые компоненты для этого имеются в Карагандинской области.

- Ресурсы для производства локализованы в нашей стране. Производственная мощность завода, первого этапа, планируется в объеме 96 тысяч тонн ферросилиция ежегодно. Данный запланированный объем на первом этапе позволит Казахстану выйти на 9-ое место в мире среди крупнейших мировых производителей ферросилиция. Второй и третий этапы подразумевают увеличение выпуска продукции. Второй этап - порядка 144 тысяч тонн в год и третий этап - 240 тысяч тонн ежегодно, - сказал Е. Нигматулин.

По его словам, при расширении завода, то есть реализации второго и третьего этапов строительства, предприятие позволит Казахстану выйти на 5-ое место в мире по производству этого сплава.

«Доля казахстанского содержания в проекте составляет свыше 90%. Это уголь, кварцит, окалина, известняк. Кроме того, сырье для производства ферросилиция будет поставляться на будущий завод по фиксированной цене по длительным контрактам. Уже заключены длительные контракты с фиксированной ценой на электроэнергию и на уголь», - уточнил он.

Спикер пояснил, что продукция завода будет стопроцентно ориентирована на экспорт.

Как добавил Е. Нигматулин, при возведении объекта будут применяться новейшие мировые технологические разработки производственного цикла. В частности, система газоочистки, которая обеспечит высокую очистку воздуха от производственной пыли с дальнейшей ее переработкой в микрокремнезем. Этот компонент используют очень активно в строительной индустрии для производства высокомарочных цементов.

В то же время участник ТОО «YDD Corporation» сообщил, что от строительства завода помимо экономического, предусматривается получить и социальный эффект.

«Конечно, хочется отметить самый ценный ресурс, которым располагает наш проект - это люди, команда высококлассных специалистов, задействованных в нашем проекте, - говорит спикер. - Мы ставим своей целью передавать и приумножать лучший казахстанский и мировой опыт в промышленном производстве ферросплавов. Наш завод планирует, в том числе обучение сотрудников из числа жителей Карагандинской области на передовых крупнейших мировых ферросплавных заводах. Наш проект будет способствовать появлению новых рабочих мест. На время строительства предусматривается, что у нас на объекте будет работать порядка 1,5 тысячи человек. А после введения предприятия в строй мы планируем, что появится 550 новых рабочих мест.

По мнению Ерлана Нигматулина, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, повышение экспортоориентированного производства, внедрение передовых инновационных технологий, осуществляемых в рамках послания главы государства народу Казахстана, «Стратегии развития Казахстана-2050», «Четвертой промышленной революции» и комплексной программы «Цифровой Казахстан» позволит исполнить поручение Президента страны по вхождению Казахстана в 30-ку развитых государств мира.

- Мы уверены, что данный проект будет успешным, он окажет позитивное воздействие на экономику в целом и на металлургический производственный сектор, - заверил выступающий.

В свою очередь председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» Болат Жамишев проинформировал, что общая стоимость проекта составляет 34 млрд 150 млн тенге. Кроме того, предприятие будет построено не на территории свободной экономической зоны (СЭЗ), а за ее пределами. Это значит, что оно не будет иметь никаких налоговых льгот, а будет отчислять обязательные платежи в казну государства в общем налоговом режиме.

Ксения Давыдова, Астана

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