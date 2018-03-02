Полицейский осужден за содействие ОПГ

Применив амнистию, суд окончательно назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Суд № 2 Костаная огласил приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции Е.Канапина, 1987 г.р., оказавшего содействие ОПГ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Согласно материалам дела, Канапин с 1 июня по 24 августа 2012 года в Костанае, не являясь членом ОПГ, но достоверно зная о ее преступной деятельности, о ее руководителях - Р.Асылбаевой, А.Петренко и Н.Киселёвой, составе, ее иерархии и способах незаконного сбыта героина, используя свое служебное положение, за деньги и героин оказывал им содействие.

Приговором суда Канапин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.307 ч.4 УК РК (в редакции от 16 июля 1997 года).

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права работы в правоохранительных органах сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Применив амнистию, суд окончательно назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.49 ч.1 УК РК Канапин лишен специального звания "старший лейтенант полиции".

Приговор в законную силу не вступил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!