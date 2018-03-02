Кросс-купе Porsche Cayenne Coupe: первые изображения

В недалеком прошлом никто не мог и представить себе, что немецкая компания Porsche начнёт выпускать универсалы и внедорожники.

Но, времена идут, всё меняется. В настоящее время внедорожники немецкой марки Porsche пользуются огромной популярностью на рынке. Исходя из этого, независимые дизайнеры попыталась представить, каким может быть спортивное кросс-купе Porsche Cayenne Coupe.

Причём стоит отметить, что в последнее время в сети неоднократно появлялись слухи о том, что компания рассматривает перспективы выпуска такой модели, которая смогла бы отобрать покупателем у автомобилей BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.

Причём по некоторым данным, в дальнейшем аналогичную модификацию может получить и внедорожник Macan. Однако в настоящее время проекты таких машин не получили «зелёный свет». Однако это не помешало независимым дизайнерам представить, как может выглядеть «старшая» модель Porsche Cayenne Coupe.

Как и все автомобили с таким типом кузова, кросс-купе Porsche Cayenne Coupe получило сильно наклоненную крышу. Это, как известно, негативно сказывается на вместительности салона и багажника, но придаёт автомобиль более стильный внешний вид.

Остается дождаться, получит ли проект кросс-купе Porsche Cayenne Coupe «зеленый свет».

Via livecars

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