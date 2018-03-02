В МЭ РК прокомментировали задержание своих сотрудников

Ведомство полагает целесообразным воздержаться от необоснованных выводов, до принятия итогового решения компетентными органами.

Министерство энергетики РК в связи с официальным сообщением Национального бюро по противодействию коррупции о задержании директора департамента управления отходами Жана Нурбекова и вице-министра Гани Садибекова сообщает, что не располагает информацией о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"МЭ РК заявляет, что в своей деятельности следует мерам по борьбе с коррупцией, принимаемым в стране, и придерживается принципа «нулевой терпимости» к любым формам его проявления. Таким образом, в целях недопущения совершения коррупционных правонарушений сотрудниками министерства, на постоянной основе проводятся мероприятия по разъяснению норм законодательства о противодействии коррупции", - говорится в сообщении министерства.

В 2017 году министерством и его территориальными подразделениями проведено 11 внутренних анализов коррупционных рисков, 10 антикорупционных мониторингов, 58 мероприятий, и разработано 7 антикоррупционных стандартов. По итогам 2017 года фактов совершения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников министерства не имеется.

Министерством энергетики РК проводится активная работа по оптимизации, прозрачности государственных услуг и контролю расходования бюджетных средств, успешная реализация которых позволит исключить коррупционные риски путем обеспечения прозрачности функций контроля и упрощения процессов оказания государственных услуг.

"Для полной и объективной оценки положения оказывает всестороннее содействие Национальному бюро по противодействию коррупции и обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам. Министерство энергетики РК полагает целесообразным воздержаться от необоснованных выводов, до принятия итогового решения компетентными органами", - отмечается в сообщении.

Напомним, Национальным бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность должностных лиц МЭ РК. Так, вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбек похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Также в участии в преступной схеме подозреваются руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б.

По версии следствия, по подписанным Садибековым фиктивным актам Министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысковых мероприятий. Помимо этого, предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году.

Садибеков, Нурбеков, Дуанбек, Жумалинов и Кадирберлин задержаны. Проводится досудебное расследование.

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