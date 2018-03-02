«Космический родстер» Илона Маска может заразить весь Марс

Машина рано или поздно может упасть на Красную планету и заразить ее земными бактериями, способными со временем полностью ее заполонить.

Запущенный в космос с помощью сверхтяжелой ракеты компании SpaceX Falcon Heavy электрический родстер Tesla может представлять угрозу для Марса, считают ученые из Университета Пердью (США). Машина рано или поздно может упасть на Красную планету и заразить ее земными бактериями, способными со временем полностью ее заполонить, сообщает hi-news.ru.

«Имеющиеся на автомобиле Tesla микробы можно рассматривать как биологическую угрозу или резервную копию жизни на Земле», — прокомментировала Алина Алексеенко, профессор авиации и космонавтики Университета Пердью.

В опубликованном заявлении на сайте учебного заведения говорится, что сотрудники отдела планетарной защиты NASA предпринимают все для того, чтобы любые космические аппараты, которые потенциально могут оказаться на других планетах, были стерильными. Делается это для того, чтобы защитить местные организмы, если, конечно, таковые имеются.

«Если на Марсе существует биологическая жизнь, то есть риск того, что эти организмы перемешаются с земными. Окажутся ли земные организмы более способными к адаптации и заселят Марс, после чего мы не узнаем, какой была его биосфера? Или же они будут не такими сильными, как марсианские организмы? Мы не знаем», — добавил профессор Джей Мелош, специализирующийся на земных, атмосферных и планетарных исследованиях.

Так как автомобиль не планировалось сажать куда-либо, то и никаких процедур по очистке от земных микробов он не проходил.

«Даже если бы он был стерильным снаружи, то двигатель может быть грязным. Машины не собираются в чистоте. Кроме того, есть большая разница между чистотой и стерильностью», — отмечает Мелош.

Падение спорткара, созданного и запущенного компаниями Илона Маска, на Марс очень маловероятно, хотя планета находится на его пути. В целом экстремально низкие и высокие температуры, низкое давление, а также космическая радиация являются губительными для живых организмов, однако, как показывали в том числе проведенные на Международной космической станции опыты, некоторые бактерии способны при удачном стечении обстоятельств выжить в вакууме в состоянии анабиоза.

На Земле ученые уже давно применяют технологии заморозки или дегидратации организмов для их хранения. Это, в частности, касается вакцин, биофармацевтических препаратов и микроорганизмов.

Исследователи предполагают, что Tesla Roadster будет находиться в космосе в пределах нескольких десятков миллионов лет. Столь долгое нахождение в космической среде может стать своего рода стерилизатором. Некоторые космические миссии по изучению других планет Солнечной системы специально разрабатываются с учетом того, чтобы после их завершения исследовательские космические аппараты могли долгое время находиться на орбитах этих планет, чтобы космос в конечном итоге мог уничтожить любую возможную форму жизни, каким-то образом сумевшую выжить на борту этих аппаратов.

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