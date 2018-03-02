Спасатели Жамбылской области эвакуировали 6 человек

Водитель и пассажиры автомашины «Фольцваген Гольф-2» застряли в придорожной грязи.

1 марта 2018 года после полуночи на номер 112 Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области поступило сообщение от гражданки о том, что в Байзакском районе в песчаной зоне, по пути на свою «фазенду», из-за плохой видимости заблудились и замерзают 6 человек, из них трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС Жамбылской области.

В 00.30 часов ночи на место происшествия для поисковых работ выехали представители отдела по ЧС и акимата района на автомашине «Нива». В связи с тем, что пострадавшие не могли определить место своего нахождения, так как по близости не было населенных пунктов, дорога была размыта дождем и была плохая видимость из-за густого тумана, поисковые работы были затруднены.

Заблудившихся жителей нашли в 32 км от села Акжар Байзакского района около 4 часов утра. Оказалось, что водитель и пассажиры автомашины «Фольцваген Гольф-2» застряли в придорожной грязи, долго пытались выбраться своими силами, а когда им это не удалось, позвали на помощь.

Прибывшие на помощь сотрудники отдела по ЧС и акимата района пересадили мать с ее детьми в свою машину, согрели, помогли вытащить застрявшую машину. Пострадавших доставили в безопасное место и провели с ними разъяснительную работу.

Несмотря на то, что Департамент по чрезвычайным ситуациям посредством операторов сотовой связи, бегущей строки двух областных телеканалов население было предупреждено о возможных надвигающейся непогоды, а сотрудники Отдела по ЧС на постоянной основе проводят профилактические и разъяснительные работы, взрослые люди, подвергая опасности детей выехали в ночное время в дальнюю дорогу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!