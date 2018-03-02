На Тянь-Шане появится вершина «20 лет Астаны»

Будет реализовано шесть экспедиций по Казахстану.

Интересный проект готовят к 20-летию Астаны в национальной компании «Kazakh tourism», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все прекрасно знают, что в Казахстане большая протяжённость горных цепей. Это в первую очередь Центральный Тянь-Шань, Заилийский Алатау, Джунгарский Алатау, Алтай, то есть 20 экспедиций, которые в финале поставят точку, и на центральном Тянь-Шане у одной из вершин появится название «20 лет Астаны», - сказал заместитель председателя правления Тимур Дуйсенгалиев.

В целом, по его словам, будет реализовано шесть экспедиций по Казахстану, которые пройдут по наиболее интересным регионам.

«Это будет Алтай, запад Казахстана (Мангистау), центральный Казахстан (регион Улытау), Джунгарский Алатау и, конечно же, Великий Шёлковый путь. Планируется, что каждый маршрут будем проходить порядка 12 дней. Мы будем привлекать зарубежных блогеров, туроператоров, в этом отношении мы рассчитываем, что вы поможете нам укомплектовать состав этих экспедиций с наибольшим эффектом», - сообщил он.

Экспедиции станут не единственным вкладом нацкомпании в празднование столичного юбилея.

«Очень интересный фестиваль мы планируем провести в рамках празднования 20-летия Астаны в этом году. Он называется «Көшпенділер әлемі», и соответственно мы рассчитываем, что участниками фестиваля станут представители всех тюркских народностей Евразии. Также в рамках фестиваля будут приглашены команды из Венгрии, Болгарии, Турции и других стран, что позволит нам продемонстрировать культуру, обычаи, кухню, традиции номадов Евразии», - рассказал Т.Дуйсенгалиев.

Как отметил представитель компании, это мероприятие пройдёт в конце июня-начале июля. «Мы ожидаем порядка 300 участников, которые будут представлять более 10 стран», - заключил он.

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