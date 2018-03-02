В Павлодаре стартовала VII Зимняя Универсиада
Открытие республиканской универсиады состоялось в ледовом дворце «Астана».
В день открытия игр, которые собрали около 2 тысяч молодых спортсменов, состоялась церемония зажжения олимпийского огня.
Открытие республиканской универсиады состоялось в ледовом дворце «Астана». Для участников и гостей спортивных игр устроили настоящее шоу. Во время приветствия спортсменов аким Павлодарской области Булат Бакауов отметил, что павлодарцы рады принимать зимние студенческие игры на своей земле.
- В нашем регионе делается многое, чтобы проводить такие вот мероприятия, у нас для этого много спортивных сооружений, - отметил он. – Хочу пожелать всем здоровья, успехов, благополучия и пусть победит сильнейший.
Олимпийский огонь доверили зажечь павлодарской лыжнице Анне Шевченко, которая совсем недавно вернулась из южнокорейского Пхенчхана, где принимала участие в XXIII Зимних Олимпийских Играх.
VII Зимняя Универсиада в Павлодаре завершится 11 марта. В соревнованиях примут участие около 2000 молодых спортсменов из 36 команд ВУЗов Казахстана. В программе Зимней Универсиады представлены 9 видов спорта: лыжные гонки, зимнее президентское многоборье, зимнее спортивное ориентирование, футзал, армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, баскетбол, қазақ күресі. Честь Павлодарской области будут защищать свыше 300 студентов местных вузов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!