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В Павлодаре стартовала VII Зимняя Универсиада

Открытие республиканской универсиады состоялось в ледовом дворце «Астана».

Фото : Pavlodarnews.kz2 марта 2018, 17:20

В день открытия игр, которые собрали около 2 тысяч молодых спортсменов, состоялась церемония зажжения олимпийского огня.

Открытие республиканской универсиады состоялось в ледовом дворце «Астана». Для участников и гостей спортивных игр устроили настоящее шоу. Во время приветствия спортсменов аким Павлодарской области Булат Бакауов отметил, что павлодарцы рады принимать зимние студенческие игры на своей земле.



- В нашем регионе делается многое, чтобы проводить такие вот мероприятия, у нас для этого много спортивных сооружений, - отметил он. – Хочу пожелать всем здоровья, успехов, благополучия и пусть победит сильнейший.



Олимпийский огонь доверили зажечь павлодарской лыжнице Анне Шевченко, которая совсем недавно вернулась из южнокорейского Пхенчхана, где принимала участие в XXIII Зимних Олимпийских Играх.



VII Зимняя Универсиада в Павлодаре завершится 11 марта. В соревнованиях примут участие около 2000 молодых спортсменов из 36 команд ВУЗов Казахстана. В программе Зимней Универсиады представлены 9 видов спорта: лыжные гонки, зимнее президентское многоборье, зимнее спортивное ориентирование, футзал, армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, баскетбол, қазақ күресі. Честь Павлодарской области будут защищать свыше 300 студентов местных вузов.


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