В Кыргызстане "лжеафганцы" получили пособия почти на 350 тысяч долларов

Сейчас принимаются меры по полному возмещению нанесенного государству ущерба.

В Кыргызстане 46 человек были незаконно оформлены по документам как ветераны войны в Афганистане, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Военная прокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении должностных лиц военных комиссариатов Оша, Ноокатского, Кадамджайского и Кара-Сууйского районов Ошской области по факту совершения преступлений, предусмотренных статьями 304 "Злоупотребление служебным положением", 315 "Служебный подлог " и 166 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР.

Установлено, что должностные лица комиссариатов вступили в сговор с гражданскими и оформляли их по документам как участников военных действий в Афганистане.

46 лжеафганцам выдавались подложные удостоверения и справки. Они ежемесячно получали по 6 тысяч сомов в виде пособий.

"В результате незаконных действий должностных лиц военных комиссариатов и отсутствия надлежащего контроля со стороны Государственного комитета по делам обороны КР с января 2010 года по декабрь 2017-го из государственного бюджета выплачено более 23,7 миллиона сомов (113 050 000 тенге)", — говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры по полному возмещению нанесенного государству ущерба.

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