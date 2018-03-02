Когда можно будет получить выписку по платежам ОСМС в ЦОНах

Усовершенствованные услуги по вопросам прикрепления граждан к поликлиникам через ЦОНы будут доступны в III-IV квартале 2018 года.

Новая государственная услуга позволит получать информацию о поступлениях и участии в системе ОСМС через Центры обслуживания населения уже в конце первого полугодия 2018 года.

"Мы ожидаем, что уже в конце первого полугодия 2018 года у граждан появится возможность получить информацию о поступлениях и участии в системе ОСМС через Центры обслуживания населения. Сейчас частично эта информация уже доступна на портале "электронного правительства" - egov.kz. Пользователь при наличии электронной цифровой подписи может проверить в "личном кабинете" информацию о последней дате внесения платежа. Это удобно не для всех, о чем нам часто пишут пользователи медицинских услуг. С внедрением услуги через ЦОНы граждане смогут получить подробную выписку с историей своих взносов и отчислений и справку о статусе участия в системе ОСМС", - рассказал директор Акмолинского областного филиала НАО "ФСМС" Нурлан Ахильбеков.

Кроме того, усовершенствованные услуги по вопросам прикрепления граждан к поликлиникам через ЦОНы будут доступны в III-IV квартале 2018 года. Казахстанцы, а в частности акмолинцы, смогут прикрепиться к поликлиникам через Центры обслуживания населения и там же получать информацию о месте прикрепления. Сейчас эти услуги оказываются онлайн через egov.kz и оффлайн – непосредственно в поликлиниках, куда население сдает документы при прикреплении.

Между тем, фонд намерен изменить порядок прикрепления, при котором исключается контакт граждан с регистратурами поликлиник. Все документы будут приниматься через ЦОНы или портал egov.kz. Это позволит минимизировать риски фальсификации данных о прикреплении со стороны медорганизаций, а также сократит нагрузку на регистратуры, потенциально снизит количество случаев необоснованных отказов гражданам в прикреплении.

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