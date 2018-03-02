Mercedes показал фото двух электрокроссоверов

Mercedes EQC – это первая модель суббренда Mercedes EQ, основанная на концепте 2016 года.

Mercedes-Benz опубликовал фотографии с испытаний двух электрических кроссоверов EQC (в маскировке) и GLC F-Cell. Оба автомобиля были протестированы за Полярным кругом, на замерзших озерах близ шведского городка Арджеплог – там же, где Jaguar обкатывал свой I-Pace.

Немецкий автопроизводитель отметил, что каждая из его новых моделей проходит свыше 500 различных тестов, но для электромобилей также нужны особые испытания: в данном случае проверялись не только ходовые качества на снегу и льду, но и то, как будут вести себя электромотор, батарея и топливный элемент при экстремально низкой температуре (до минус 35 градусов Цельсия).

Mercedes EQC – это первая модель суббренда Mercedes EQ, основанная на концепте 2016 года. Ее серийный вариант представят уже через несколько дней на автосалоне в Женеве. При этом производство наладят в Бремене только в 2019 году: по словам главного инженера проекта Михаэля Кельца, разработка и испытания кроссовера, в основном, завершены, но сейчас еще происходит тонкая настройка всех систем. Тем не менее, заказы на новинку принимаются с минувшего сентября.

Прототип Mercedes GLC F-Cell был представлен еще летом 2016 года, а прошлой осенью во Франкфурте показали его приближенную к конвейерной версию. Это не классический аккумуляторный электромобиль, а своего рода гибрид электрокара и водородомобиля с двумя типами источников энергии. О запуске машины в производство боссы «Мерседеса» говорили не раз, но пока её перспективы более туманны, чем у моделей бренда EQ. По всей видимости, на данном этапе это скорее исследовательский проект.

Текст: Александр Орехов

Фото: Mercedes-Benz

Via cartimes

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