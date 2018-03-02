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Обнаружена заполненная водой гигантская планета

WASP-39b удалена от Земли на расстояние 700 световых лет.

Фото : NASA2 марта 2018, 17:52

Международная команда астрономов впервые подробно описала атмосферу экзопланеты, использовав данные космического телескопа Hubble. По своему химическому составу WASP-39b, напоминающая по размеру Сатурн, сильно отличается от планет Солнечной системы.

WASP-39b удалена от Земли на расстояние 700 световых лет. Она вращается вокруг звезды солнцеподобного типа и относится к классу горячих сатурнов — газовых гигантов малой плотности и близко расположенных к родному светилу. В ее атмосфере отсутствуют облака, что позволило космической обсерватории определить спектры поглощения в воздушной оболочке экзопланеты.

Исследователи обнаружили следы присутствия водяного пара, количество которого было в три раза больше, чем на Сатурне.

Кроме того, в атмосфере имелись признаки наличия тяжелых элементов, что свидетельствует о бомбардировке планеты многочисленными кометами. Это возможно только в том случае, если изначально WASP-39b была более удалена от звезды, чем сейчас. В настоящий момент экзопланета находится в восемь раз ближе к светилу, чем Меркурий — к Солнцу.

Источник: Lenta.ru


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