Уволился директор КГП «Метрополитен»

Директор КГП «Метрополитен» Нурлан Муханов уволился по собственному желанию, передает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

20 ноября 2017 года договор был расторгнут по его инициативе. Пока обязанности директора исполняет заместитель по финансовым вопросамКуаныш Кантаев.

Муханов Нурлан Нурдаулетович родился 8 мая 1971 года. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист». С 1992 по 2001 г. трудился в различных компаниях на должностях специалиста и менеджера. С 2001 года был назначен начальником управления аудита в АО «KEGOC». С 2004 года там же стал заместителем директора по экономике и общим вопросам.

С 2009 по 2012 г. работал в АО «Мойнакская ГЭС» заместителем директора по экономике и финансам. В 2013 году перешёл в ТОО «Тургусун-1» на должность заместителя директора по экономике и финансам. После работал в АО «Алматыметрокурылыс» заместителем директора по экономике и финансам.

В КГП «Метрополитен» пришёл в феврале 2016 года заместителем директора по развитию. 18 апреля 2016 года был назначен на должность директора КГП «Метрополитен» г. Алматы.