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Министр оборонной промышленности встретился с королем Иордании

Казахстанская делегация с рабочим визитом посетила Иорданское Хашимитское Королевство.

Фото : kazcosmos.gov.kz2 марта 2018, 18:01

Казахстанская делегация во главе с Министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбутом Атамкуловым с рабочим визитом посетила Иорданское Хашимитское Королевство, где встретилась с высшим политическим и военным руководством страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казкосмос.

Бейбута Атамкулова принял Король Иордании Абдалла II.

На приеме обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества, налаживания взаимодействия в области кибербезопасности и в космической сфере.

Также была проведена встреча с директором департамента по Национальной политике Администрации Короля Мухаммадом Аль-Хасауной и проведен раунд переговоров с Генеральным директором Королевского географического центра, бригадным генералом Ауни Хасауной.

Казахстанские представители пригласили иорданскую сторону принять участие в V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018», которая пройдёт в Астане 23 по 26 мая текущего года.

Напомним, днем ранее вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК был назначен Тимур Шаймергенов.


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