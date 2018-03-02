Полицейские усилили контроль за владельцами домашних животных

По статистике, весной поступает наибольшее количество сообщений, связанных с бродячими животными.

Сотрудники природоохранной полиции совместно со специалистами костанайской ветеринарной станции проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил содержания и выгула собак и кошек, а также отлов бродячих животных, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

По словам начальника природоохранной полиции Талгата АХМЕТОВА, с начала года полицейские привлекли за данные нарушения к административной ответственности 657 владельцев собак и кошек. С наступлением весеннего периода полицейские ежегодно усиливают контроль за владельцами данных животных. Так как по статистике именно в этот период от граждан поступают большое количество сообщений, связанных с бродячими животными.

- Нами были созданы мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники природоохранной полиции, участковые и специалисты ветеринарной станции, которые разъясняют гражданам установленные правила обращения с домашними питомцами, – отметил подполковник полиции.

В частности данные правила касаются запрета выгула собак без намордников, а также выгула собак во дворах многоэтажек и на детских площадках.

За нарушение требований данных правил владелец несет ответственность в соответствии со статьей 408 КоАП РК, которое влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Действия, повлекшие причинения ущерба здоровью или имуществу физических лиц наказываются штрафом 10 МРП.

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