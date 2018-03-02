Врач прокомментировал состояние проглотившего магниты ребенка

Мальчик идет на поправку.

Пятилетний ребенок, проглотивший 38 магнитных шариков, идет на поправку в Алматы, рассказал Sputnik Казахстан заведующий приемным покоем центра детской неотложной медицинской помощи Ерлан Мендигалиев.

"Ребенок сам дышит, состояние соответствует тяжести перенесенной операции. Разговаривает, в сознании. Конечно, идет на поправку. Если все будет хорошо, то еще 7-10 дней пробудет в больнице. Сейчас ребенок в реанимации, переводить в обычную палату планируем через день-два", — прокомментировал Мендигалиев.

По словам врача, ребенок играл с магнитами и проглотил их. Мендигалиев добавил, что в его практике было около десяти аналогичных случаев с попаданием этого материала в организм детей.

Они глотают разные вещи. Был случай, когда ребенок проглотил кухонную губку. Она закрыла его кишечник полностью, ребенка прооперировали. Глотают иголки, гвозди, камешки", — добавил врач.

В прошлом месяце в Узбекистане врачи 16 швейных иголок в теле 11-месячного ребенка из Ферганской области.

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