Казгидромет объявил штромовое предупреждение в нескольких областях

В столице 6 и 7 марта ожидаются метель и дождь со снегом.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

6-7 марта в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь, снег), днем 6 марта местами сильные осадки. Местами гололед, метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем 6, в течение суток 7 марта местами 30 м/с и более. Повышение температуры днем до 0-5 тепла, в Восточно-Казахстанской области до 3-8 тепла.

В Астана 6 и 7 марта ожидаются дождь, снег. Гололед, метель, ветер 15-20 м/с, днем 6, ночью 7 марта порывы 25 м/с.

Вероятность шторма 90 %.

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