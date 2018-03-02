Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев выразил Ильхаму Алиеву соболезнования

Глава государства отправил Президенту Азербайджана телеграмму.

Фото : 2 марта 2018, 18:52

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате пожара в городе Баку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

«Разделяя боль братского народа Азербайджана, от себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты