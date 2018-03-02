Назарбаев выразил Ильхаму Алиеву соболезнования
Глава государства отправил Президенту Азербайджана телеграмму.
Фото : 2 марта 2018, 18:52
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате пожара в городе Баку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
«Разделяя боль братского народа Азербайджана, от себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.
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