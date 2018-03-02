В Актобе трудоустраивают людей с ограниченными возможностями

Всего в рамках акции будут трудоустроены 50 человек.

В пятницу, в Актобе состоялась традиционная социально-значимая акция «Біз біргемыз!», направленная на консолидацию общества, развитие благотворительности, поддержку гражданских инициатив, а также содействие лицам с ограниченными возможностями, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил участников акции и вручил группе актюбинцев с ограниченными возможностями путевки на трудоустройство.

Всего в рамках акции будут трудоустроены 50 человек.

«Социальная политика нашей страны, определенная Главой государства, направлена на всестороннюю поддержку нуждающихся, граждан с ограниченными возможностями. Этот вопрос всегда на контроле государства. В соответствии с поручениями Президента, в нашем регионе социальные вопросы - в приоритете, в том числе решение проблемы трудоустройства инвалидов. Сегодня в области около 5 тысяч трудоспособных граждан с инвалидностью. В среднем ежегодно мы трудоустраиваем 700-800 из них, но этого недостаточно. Обеспечить достойной работой и обучить востребованным специальностям каждого – такую цель мы ставим перед собой», - подчеркнул Б.Сапарбаев.

В рамках акции состоялась выставка творчества мастеров, художников и изобретателей из числа людей с инвалидностью. Старейшей из них 89-летний Хаким Бекмухамед – инвалид 2-ой группы представил свои экспонаты, сделанные из дерева.

Также между акиматом г.Актобе, Фонд поддержки парализованных граждан г.Актобе и территориальных объединением профсоюзов подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам защиты прав инвалидов.

Благотворительная акция проводится 19-ый год подряд. Её девиз в текущем году: «Труд и занятость - это стимул для каждого казахстанца».

Организаторами мероприятия выступил «Фонд поддержки парализованных граждан города Актобе» при содействии местных властей. В акции приняли участие руководители госорганов, общественных объединений, депутаты, предприниматели, меценаты, волонтеры и граждане с особыми потребностями.

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