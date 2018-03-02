В Павлодаре открылся кабинет «Рухани жаңғыру»

Организаторы задались целью отобрать необходимые материалы по изучению уникальной истории родного края, жизни и деятельности известных людей.

В Павлодарском областном Дворце школьников открылся кабинет «Рухани жаңғыру», сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Организатором мероприятия выступило управление образования Павлодарской области. Почетными гостями праздника стали вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Абзал Нукенов, председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Талгат Ешенкулов и заместитель акима области Мейрам Бегентаев, представители интеллигенции.

- Уверен, что этот центр станет не только источником знаний об истории наших великих предков, но и хорошим путеводителем в будущее, - сказал Абзал Нукенов.

Ветеран-педагог, обладатель нагрудного знака «Ыбрай Алтынсарин» Николай Силкин от имени ветеранов педагогического труда поздравил управление образования с открытием кабинета и выразил надежду, что данный центр станет толчком для открытия подобных кабинетов в учебных заведениях области.

- Это очень важное дело. Потому что человек не сможет стать достойным гражданином своей Родины, не зная своих корней, родного языка, людей, которые внесли огромный вклад в строительство нашего государства, - отметил ветеран.

По словам нового руководителя управления образования региона Дінислама Болатханұлы, педагоги должны уделить особое внимание нравственно-патриотическому воспитанию учащихся и студентов. В рабочую группу по подготовке проекта кабинета «Рухани жаңғыру» под руководством Дінислама Болатханұлы вошли ученые и педагоги области.

Организаторы задались целью отобрать необходимые материалы по изучению уникальной истории родного края, жизни и деятельности известных людей. Так, Павлодарская земля дала миру великого поэта Бухар Жырау, просветителя и мыслителя Машхура Жусупа Копеева, выдающегося ученого Каныша Сатпаева, талантливого режиссера Шакена Айманова. - Эта земля взрастила целое созвездие просветителей, ученых, людей искусства. По изучению культурных, исторических памятников это уникальное место - огромное поле для деятельности, - сказал главный педагог региона. В торжественной обстановке гости разрезали ленту, а юные айтыскеры и акыны прочитали свои произведения, написанные специально к открытию кабинета. Экскурсию для гостей также провели сами ребята.

Особое место в кабинете занимают стенды с портретами и книгами знаменитых личностей, выходцев из этого региона - деятели культуры и искусства, науки и политики, внесшие вклад в развитие Казахстана. На следующем стенде - герои современности, конкретные люди, внесшие определенный вклад в развитие Казахстана за годы независимости. Далее расположен стенд сакральных мест Павлодарской области, вошедших в республиканский реестр. Например, Мавзолей Машхура Жусупа Копеева, мавзолей Исабека Ишана, пещера Коныр аулие, монумент Жасыбая батыра, средневековое городище «Акколь-Жайылма». Один из стендов посвящен становлению государственного языка, переходу казахского языка на латинскую графику. Кроме того в кабинете работает виртуальная библиотека с QR-кодами 100 книг, рекомендованных к прочтению учащимся. Список книг утвержден экспертным советом, в которую вошли ученые, педагоги Прииртышья. Таким образом, создано не просто помещение с экспонатами, а живой, развивающийся кабинет, где будет вестись просветительская, поисково-исследовательская работа.

- Наши дети должны изучать богатую историю родного края, гордиться достижениями своих знаменитых земляков, стремиться быть похожими на них. Ведь человек, не знающий духовных ценностей своего народа подобен дереву без корней, - подчеркнул Дінислам Болатханұлы.

На сегодняшний день, разработанный стандарт кабинета «Рухани жаңғыру», рекомендован для использования в учреждениях образования области. Здесь будут проводиться уроки истории, географии, казахского, русского языков и литературы, самопознания, курса «Краеведение», классные часы, круглые столы, мероприятия познавательного характера.

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