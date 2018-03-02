Трамп «уронил» рынки Запада и Востока

Трамп написал в своем Twitter о готовности начать и выиграть торговую войну.

Решение Дональда Трампа о введении протекционистских мер в отношении поставок алюминия и стали в США уронило рынки по всему миру. Под пресс попали акции компаний, задействованных в металлургической отрасли, против которых Евросоюз и Китай могут ввести ответные меры, отмечает агентство Reuters.

В пятницу, 2 марта Трамп написал в своем Twitter о готовности начать и выиграть торговую войну.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 марта 2018 г.

«Когда США теряет миллиарды долларов на торговле практически со всеми странами — торговые войны это хорошо, и их легко выигрывать. Например, мы потеряли 100 миллиардов долларов на торговле с одной страной — они сразу стали милыми. Больше торгуйте, мы выиграем, это элементарно!» — написал Трамп.

На фоне протекционистских заявлений Трампа мировые биржи начали падать. Немецкий DAX упал на 2,10 процента до 11 935,36 пункта, французский CAC 40 опустился на 1,75 процента, британский FTSE 100 упал на 1,05 процента, до 7100,49 пункта.

Восточные рынки также оказались в минусе — индекс Шеньженьской биржи закрылся снижением, упав на 0,79 процентов до 10 856,25 пункта, Индекс Шанхайской биржи опустился на 0,59 процента до 3254,53 пункта. Японский Nikkei опустился на 2,5 процента до 21 181,64 пункта. Индекс Московской биржи падает на 0,86 процента, до 2278,13 пункта.

Еврокомиссия и Китай уже готовят ответ на решение Дональда Трампа. Протекционистские меры затронут и Россию, которая поставляет в США около 9 процентов импорта стали.

Источник: Lenta.ru

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