Трамп «уронил» рынки Запада и Востока

Решение Дональда Трампа о введении протекционистских мер в отношении поставок алюминия и стали в США уронило рынки по всему миру. Под пресс попали акции компаний, задействованных в металлургической отрасли, против которых Евросоюз и Китай могут ввести ответные меры, отмечает агентство Reuters.

В пятницу, 2 марта Трамп написал в своем Twitter о готовности начать и выиграть торговую войну.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!