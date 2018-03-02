Директор НЦПИДХ: В Казахстане нехватка узкопрофильных педиатров

По словам Ризы Боранбаевой, дефицит специалистов образовался из-за падения престижа профессии.

В Казахстане ощущается нехватка узкопрофильных педиатрических специалистов. Об этом сказала директор Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы Риза Боранбаева, сообщает МИА «Казинформ».

«Одна из важных задач - это подготовка кадров. На сегодня есть определенный дефицит узкопрофильных педиатрических специалистов. Остро ощущается нехватка реаниматологов, неонатологов, а также онкологов - гематологов во многих регионах республики. Остро стоит вопрос улучшения качества подготовки специалистов», - сказала Р. Боранбаева на конференции для докторантов, магистрантов и резидентов на тему «Актуальные вопросы современной педиатрии и детской хирургии».

По словам директора центра, дефицит специалистов образовался из-за падения престижа профессии.

«Престиж специальности сильно упал. Работа сложная и связана не только с лечением маленьких пациентов, но психологической работой с их родителями. Здесь профессию нужно любить и иметь призвание. Многие будущие доктора не очень хотят идти в педиатрию. Сложно сказать, связано ли это и с низкой заработной платной. Остро ощущается дефицит врачей в селах», - добавила она.

В Казахстане существуют два центра по лечению онкологических заболеваний у детей, где занимаются ранней диагностикой заболеваний рака. Сейчас самый страшный онкологический диагноз - лейкоз в 60-70% можно излечить. Каких-то 25 лет назад дети с лейкозом умирали сразу. Есть злокачественные опухоли, как опухоли головного мозга - не сложно поддаются лечению. О стопроцентности лечения говорить сложно, но успехи есть», - заключила директор Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы.

В центре также проводится трансплантация костного мозга. В 2017 году пересадку костного мозга провели 49 малышам. За последние пять лет - 107 детям.

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