Телефонный террорист "заминировал" алматинский суд

Экстренные службы города незамедлительно отреагировали на сообщение анонима.

В ДВД Алматы прокомментировали оцепление территории возле Алмалинского районного суда, сообщает zakon.kz.

"Поступил анонимный звонок о минировании Алмалинского районного суда. В настоящий момент все экстренные службы отрабатывают вызов. Просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и не поддаваться панике", - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Экстренные службы города незамедлительно отреагировали на сообщение анонима о заминировании здания районного суда, а также развлекательного комплекса, расположенного по проспекту Достык. В результате проверочных мероприятий информация не подтвердилась.

В настоящее время подразделения ДВД города Алматы проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности звонившего и его задержанию, с дальнейшим привлечением виновного к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 273 УК – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Вместе с тем, ДВД города Алматы в очередной раз предупреждает, что данные действия являются уголовно наказуемыми и влекут за собой лишение свободы сроком до шести лет. Для справки: в 2016-ом году за заведомо ложное сообщение о заминировании были осуждены 12 человек, в 2017-ом же перед судом за аналогичное преступление предстали 9 «телефонных террористов».

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