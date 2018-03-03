Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Аким города Жетысай задержан при получении взятки

В соответствии с поступившей в суд информацией, Жетысай Базарбаев получил взятку в размере 200 тысяч тенге.

Фото : 3 марта 2018, 00:17

В Южно-Казахстанской области задержан при получении взятки аким города Жетысай, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщил судья Мактааральского районного суда Сеильхан Мусабеков, санкция суда в отношении акима города Жетысай Байдуалы Базарбаева вышла 20 февраля.

«Следственный судья Мактааральского районного суда Мухтар Жолдасбеков избрал для акима города Жетысай Базарбаева меру пресечения. Базарбаев поставил в залог дом стоимостью 13 миллионов тенге. В соответствии с поступившей в суд информацией, аким города Жетысай Базарбаев получил взятку в размере 200 тысяч тенге. Ему предъявлено обвинение по статье 366 часть 2 Уголовного кодекса РК «Получение взятки». Ведется досудебное расследование. В суд дело еще не поступило», - сказал С.Мусабеков.

В прошлом году аким города Жетысай Б.Базарбаев принял участие в открытии общественного туалета. Чиновник сообщил, что объект построен по инициативе акима района, на его строительство затрачено 3,1 миллиона тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты