Шведский суд не стал судить парня из хорошей семьи

Инстанция приняла решение в пользу молодого человека, так как «мотивом женщины, скорее всего, было желание заполучить квартиру парня, воспользовавшись тем, что он глуп и слишком любит ее».

В Швеции суд снял обвинения в насилии над девушкой с мужчины из-за его происхождения. Об этом сообщает The Local.

По словам судьи, якобы напавшего на свою девушку в 2015 году мужчину отказались осудить, потому что он в отличие от нее происходит из хорошей семьи. Пострадавшая заявляла, что молодой человек в числе прочих насильственных действий «толкал ее на стул и таскал за волосы».

Инстанция приняла решение в пользу молодого человека, так как «мотивом женщины, скорее всего, было желание заполучить квартиру парня, воспользовавшись тем, что он глуп и слишком любит ее». По мнению суда, ситуации, в которых женщины ради собственной выгоды лгут, что подверглись насилию, довольно часты.

Издание приводит комментарий эксперта по уголовному праву из Стокгольмского университета. По ее словам, такое решение довольно нетипично, и, возможно, связано с тем, что судебный асессор (непрофессиональный судья, выступающий в суде вместо присяжных — прим. «Ленты.ру») имел мало опыта и не учел позиции всех сторон при вынесении решения.

В прокуратуре заявили, что решение суда уже обжаловано и мужчину ждет новое разбирательство.

Источник: Lenta.ru

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