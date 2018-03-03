"Кайрат" в третий раз подряд выиграл Кубок Еременко

"Кайрат" обыграл российский КПРФ 7:3.

Алматинский "Кайрат" обыграл российский КПРФ и стал победителем Кубка Еременко в подмосковном Щелково, сообщают Vesti.kz.



Игра завершилась со счетом 7:3. В составе "Кайрата" дубль оформил Хоссейн Тайеби, который отличился на 15-й и 34-й минутах. Кроме него, у алматинцев на 22-й минуте забил Дуглас, на 29-й - вратарь Игита, на 36-й - Серик Жаманкулов, на 48-й - Даниэль Роса, а на 50-й - Алешандре. У КПРФ на исходе получаса игры отличился Андрей Понкратов, а на 42-й и 46-й минутах - Паулиньо.



Ранее "Кайрат" на Кубке Еременко проиграл российскому "Норильскому никелю" (3:4) и победил латвийский "Никарс" (7:3).



Победитель Кубка Еременко выявлялся по разнице мячей. Три команды набрали по шесть очков, но "Кайрат", благодаря лучшей разнице мячей, обошел КПРФ, ставший вторым, и "Норильский никель".



Для "Кайрата" эта победа на Кубке Еременко стала четвертой. Алматинцы выиграли первый турнир в 2014 году, после чего повторили этот успех в 2016 и 2017 годах.



Кубок Еременко проводится в память о Константине Еременко, который умер 18 марта 2010 года в возрасте 39 лет. Он выигрывал чемпионат Европы-1999 в составе сборной России и был признан лучшим игроком XX века. В футзал Еременко перешел из большого футбола - в 1990 году он играл за павлодарский "Трактор" (сейчас клуб называется "Иртыш").

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