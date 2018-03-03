Жители Уральска жалуются на грязную воду из крана

Инициативная группа в Уральске хочет проверить чистоту воды.

С жалобами на грязную водопроводную воду жители разных районов Уральска обратились в «Батыс су арнасы», «Жайыктеплоэнерго» и в городскую жилищную инспекцию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

На качество воды жалуются жители различных районов города — как новостроек, так и старых домов. Основная претензия — вода течёт из крана грязная. При чём как холодная, так и горячая вода вызывает вопросы у горожан

Инициативная группа активный горожан создали группу и начали сбор подписей под жалобами в «Бтыс су арнасы», «Жайыктеплоэнерго» и в городскую жилищную инспекцию. В группе состоит 20 человек, которые живут в разных районах города. Они собрали уже около 50 подписей под жалобами к коммунальщикам.

— Я живу на северо-востоке, — говорит одна из активисток Кристина. — Четыре года у нас вода из крана течёт грязная. То ржавая, то жёлтая, то с запахом бензина, то мыльная какая-то…

Кристина обращалась с жалобами в «Батыс су арнасы», «Жайыктеплоэенрего» и КСК. Но до сих пор не нашла ответ — почему вода продолжает идти из крана грязная?

— В водоканале говорят, что разбираться должны в «Жайыктеплоэнерго», в свою очередь тепловики отправляют в КСК, — рассказала Кристина. — В КСК, когда я к ним пришла к ним с официальным письмом из ЖТЭ, просто посмеялись.

Один раз, говорит девушка, к ней домой пришли представители «Жайыктеплоэнерго», чтобы проверить качество воды.

— С собой у сотрудников ЖТЭ был только термометр, а качество воды они проверяли визуально, — рассказала Кристина Савинова. — По их мнению, вода была чистая.

На следующий после того, как мы вместе с Кристиной отнесли первую жалобу в «Жайыктеплоэнерго», к подписавшимся начали звонить и проходить сотрудники ЖТЭ для проверки воды.

Но активисты утверждают, что сразу после обращений или жалоб, вода в течение нескольких дней бывает чистой. Но затем ситуация повторяется — цвет, запах и примеси в воде возобновляются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!