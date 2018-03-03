YouTube и Google обвинили в дискриминации белых мужчин

Арне Уилберг утверждает, что в апреле прошлого года рекрутерам видеохостинга YouTube пришло указание не приглашать на собеседование некоторые категории граждан.

Арне Уилберг подал гражданский иск против своего бывшего работодателя после пяти лет работы в Google и четырёх лет в качестве рекрутера на YouTube, сообщает Life.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Арне Уилберг утверждает, что в апреле прошлого года ему и другим рекрутерам видеохостинга YouTube пришло указание не приглашать на собеседование некоторые категории граждан. Уилберг говорит, что на крупнейшем видеосайте существуют позиции, которые не смогут занять мужчины европейского и азиатского происхождения. Но при этом Youtube всё так же приглашал на работу женщин или чернокожих и латиноамериканских мужчин.

В ноябре 2017 года компания уволила Арне Уилберга, 40-летнего белого мужчину. По его утверждениям, из-за того что он жаловался на нарушение законов о борьбе с дискриминацией. А увольнение — это как раз проявление дискриминации.

— У нас есть чёткая политика для найма кандидатов на основе их заслуг, а не их личности. В то же время мы пытаемся разнообразить кандидатов на открытые позиции. Это позволяет нам нанимать лучших людей, улучшать нашу культуру и создавать лучшие продукты — ответили официальные представители компании на запрос газеты Wall Street Journal.

Ранее компания столкнулась с противоположным судебным иском по признаку пола, в котором утверждается о дискриминации женщин.

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