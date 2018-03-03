Определен перечень государств с льготным налогообложением

Перечень государств с льготным налогообложением, определенных в соответствии с пунктом 3 статьи 294 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года, утвержден приказом Министра финансов РК от 8 февраля 2018 года № 142, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 13 марта 2018 года.

Государством с льготным налогообложением признается иностранное государство или территория, которое или которая отвечает одному из следующих условий:

1) в таком государстве или на такой территории установлена ставка налога на прибыль в размере менее 10%;

2) в таком государстве или на такой территории имеются законы о конфиденциальности финансовой информации или законы, позволяющие сохранять тайну о фактическом владельце имущества, дохода или фактических владельцах, участниках, учредителях, акционерах юридического лица (компании).

Положения второго подпункта не применяются в отношении иностранного государства или территории, с которым или которой у Республики Казахстан действует международный договор, предусматривающий положение об обмене информацией между компетентными органами по вопросам налогообложения, за исключением иностранного государства или территории, не обеспечивающих обмен информацией с уполномоченным органом для целей налогообложения.

Иностранное государство или территория признается как не обеспечивающее или не обеспечивающая обмен информацией с уполномоченным органом для целей налогообложения при выполнении одного из следующих условий:

1) уполномоченным органом получен от компетентного или уполномоченного органа иностранного государства или территории письменный отказ в представлении сведений, обмен которыми предусмотрен международным договором;

2) компетентный или уполномоченный орган иностранного государства или территории не предоставил требуемые сведения в течение более чем двух лет после направления уполномоченным органом соответствующего запроса.

В Перечень государств с льготным налогообложением вошли:

1. Княжество Андорра.

2. Антигуа и Барбуда.

3. Содружество Багамских островов.

4. Барбадос.

5. Королевство Бахрейн.

6. Белиз.

7. Султанат Бруней Даруссалам.

8. Республика Вануату.

9. Кооперативная Республика Гайана.

10. Республика Гватемала.

11. Гренада.

12. Республика Джибути.

13. Доминиканская Республика.

14. Содружество Доминики.

15 Королевство Испания (только в части территории Канарских островов).

16. Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг).

17. Республика Колумбия.

18. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.

19. Республика Коста-Рика.

20. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).

21. Республика Либерия.

22. Ливанская Республика.

23. Княжество Лихтенштейн.

24. Республика Маврикий.

25. Исламская Республика Мавритания.

26. Португальская Республика (только в части территории островов Мадейра).

27. Мальдивская Республика.

28. Республика Маршалловы острова.

29. Княжество Монако.

30. Мальта.

31. Марианские острова.

32. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).

33. Республика Союз Мьянма.

34. Республика Науру.

35. Королевство Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).

36. Федеративная Республика Нигерия.

37. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).

38. Республика Палау.

39. Республика Панама.

40. Независимое Государство Самоа.

41. Республика Сан-Марино.

42. Республика Сейшельские острова.

43. Сент-Винсент и Гренадины.

44. Федерация Сент-Китс и Невис.

45. Сент-Люсия.

46. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

1) Острова Ангилья;

2) Бермудские острова;

3) Британские Виргинские острова;

4) Гибралтар;

5) Каймановы острова;

6) Остров Монтсеррат;

7) Острова Терке и Кайкос;

8) Остров Мэн;

9) Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);

10) Остров Южная Георгия;

11) Южные Сэндвичевы острова;

12) Остров Чагос.

47. Соединенные Штаты Америки (только в части следующих территорий):

1) Американские Виргинские острова;

2) Остров Гуам;

3) Содружество Пуэрто-Рико;

4) штат Вайоминг;

5) штат Делавэр.

48. Республика Суринам.

49. Объединенная Республика Танзания.

50. Королевство Тонга.

51. Республика Тринидад и Тобаго.

52. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.

53. Республика Филиппины.

54. Французская Республика (только в части следующих территорий):

1) Острова Кергелен;

2) Французская Полинезия;

3) Французская Гвиана.

55. Черногория.

56. Демократическая Республика Шри-Ланка.

57. Ямайка.

После введения в действие приказа утрачивают силу следующие приказы:

1) приказ Министра финансов РК от 29 декабря 2014 года № 595 «Об утверждении перечня государств со льготным налогообложением»;

2) приказ Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 139 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 595 «Об утверждении перечня государств со льготным налогообложением»;

3) приказ Министра финансов РК от 2 июля 2015 года № 393 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 595 «Об утверждении перечня государств со льготным налогообложением»;

4) приказ Министра финансов РК от 5 сентября 2016 года № 480 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 595 «Об утверждении перечня государств со льготным налогообложением».