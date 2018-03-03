Утверждены Типовой план счетов и Инструкция по ведению бухучета страховыми (перестраховочными) организациями

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 251 были утверждены и вводятся в действие с 13 марта 2018 года (по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования постановления):

1) Типовой план счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и страховых брокеров;

2) Инструкция по ведению бухгалтерского учета страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами согласно.

Кроме того, постановлением определен перечень некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам ведения бухгалтерского учета.

Типовой план счетов предназначен для группировки и текущего отражения элементов финансовой отчетности в стоимостном выражении страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования (далее - организации) на счетах бухгалтерского учета для составления финансовой отчетности.

План счетов представляет собой схему группировки финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Номера синтетических счетов бухгалтерского учета в Плане счетов содержат четыре и (или) шесть знаков. Первая цифра номера указывает на принадлежность к параграфам главы 2 Плана счетов, вторая - на принадлежность к группам, третья и четвертая - на принадлежность к подгруппам синтетических счетов, пятая и шестая цифры детализируют применяемые подгруппы.

Порядок ведения аналитического учета операций и событий устанавливается должностными лицами организации, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и учредительными документами осуществляют текущее руководство и ведение дел, исходя из потребностей организации.

Счета, предусмотренные параграфами с 1 по 5 главы 2 Плана счетов, отражаются в бухгалтерском балансе организации.

Счета, предусмотренные параграфами 6 и 7 главы 2 Плана счетов, отражаются в отчете о прибылях и убытках организации.

Счета, предусмотренные параграфом 8 главы 2 Плана счетов, относятся к внебалансовым счетам и предназначены для учета условных и возможных требований и обязательств организации.

Счета, предусмотренные параграфом 9 главы 2 Плана счетов, относятся к внебалансовым счетам и являются счетами меморандума.

Инструкция по ведению бухгалтерского учета детализирует ведение бухгалтерского учета операций по размещению собственных денег в ценные бумаги, операций РЕПО и обратного РЕПО, аффинированные драгоценные металлы, иностранную валюту, займы, вклады, производные инструменты, а также операций хеджирования страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами.