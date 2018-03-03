О проекте Закона РК «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан»

2 марта т. г. в Комитете государственных доходов МФ РК состоялось публичное слушание по проектам Закона РК «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности граждан Республики Казахстан» под руководством Председателя КГД Ардака Тенгебаева.

На слушании приняли участие представители государственных органов, общественных организаций, конкурсные управляющие.

Основанием разработки проекта Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности граждан Республики Казахстан» и сопутствующего к нему законопроекта является поручение Главы государства в Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» о разработке четких и понятных процедур банкротства физических лиц.

Действие проекта закона распространяется на физических лиц-граждан Республики Казахстан.

Целью проекта закона является эффективное решение актуальных проблем урегулирования долга граждан Республики Казахстан.

Согласно положениям проекта Закона предусматривается введение механизмов урегулирования долга физического лица путем применения процесса восстановления платежеспособности.

Для применения процесса восстановления платежеспособности долг гражданина на дату подачи заявления должен превышать суммарный размер его активов, а срок не исполнения обязательств должен превышать три месяца с момента их наступления. Кроме того, при наличии долга по банковским займам должник до открытия процесса обязан обратиться в банк второго уровня об изменении условий договора банковского займа.

Не смогут воспользоваться процессом восстановления платежеспособности лица, имеющие неснятую (непогашенную) судимость за ряд преступлений - к примеру, за мошенничество, присвоение или растрату вверенного чужого имущества, незаконное получение кредита, уклонение от уплаты налогов и т.д.

В свою очередь, процесс восстановления платежеспособности состоит из процедуры восстановления платежеспособности на основе плана и процедуры реализации имущества физического лица-должника на основании решения суда.

Процедура восстановления платежеспособности на основе плана включает в себя комплекс мер, направленных на реструктуризацию задолженности.

План, исходя из финансовых возможностей должника, будет предусматривать постепенный выход из кризисной ситуации. При этом кредиторы будут обязаны со своей стороны предложить отсрочку или рассрочку выплаты долга, списание пени, штрафов, прощение части долга и прочие меры.

Таким образом, добросовестному гражданину, который в силу сложившихся обстоятельств попал в «долговую яму», Закон будет предоставлять возможность поправить свое пошатнувшееся финансовое положение на основе плана.

При процедуре реализации имущества физического лица-должника его имущество будет реализовано на торгах.

Не может быть реализовано единственное жилье должника, если размер его полезной площади не превышает восемнадцати квадратных метров на одного проживающего и размер выплаченной суммы основного долга по договору банковского займа (в случае если единственное жилье является залогом) составило более 50% на дату открытия процесса восстановления платежеспособности.

Также продаже не подлежит имущество, определенное законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве, как не подлежащее взысканию.

Справочно: Статья 61 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» - имущество, на которое не может быть обращено взыскание

1. Предметы домашней обстановки, утвари:

1) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь, находившиеся в употреблении, за исключением меховой и другой ценной одежды (если имеется иная одежда, способная заменить ее для обеспечения прожиточного минимума), столовых сервизов, предметов, сделанных из драгоценных металлов, а также имеющих художественную ценность;

2) мебель, минимально необходимая для должника и членов его семьи;

3) все детские принадлежности.

2. Продукты питания в количестве, необходимом для должника и его семьи до нового урожая, хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей должника и его семьи, а также корм для скота, если основным занятием должника является сельское хозяйство, а в остальных случаях - продукты питания и деньги на общую сумму в объеме не более минимальной заработной платы.

3. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления жилого помещения семьи.

4. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для продолжения профессиональных занятий должника.

5. Транспортные средства, специально предназначенные для передвижения инвалидов.

6. Международные, государственные и иные призы, которыми награжден должник.

Вырученные от продажи средства распределяются между кредиторами, а оставшиеся долги - списываются по решению суда.

По окончании процесса восстановления платежеспособности судом будет рассмотрен вопрос об освобождении (неосвобождении) должника от оставшихся долгов.

Обстоятельствами, препятствующими освобождению гражданина от долгов, будут выступать:

1) предоставление должником ложной информации об имуществе;

2) сокрытие имущества, информации о нем или воспрепятствование ее получению;

3) увеличение размера долга без согласия кредиторов;

4) отказ должника от составления плана при наличии регулярного дохода;

5) оказание должником предпочтения одним кредиторам перед другими;

6) иные обстоятельства на усмотрение суда, позволяющие расценить поведение должника, как недобросовестное.

При наличии одного из таких обстоятельств должник, лишившись имущества, будет оставаться должен своим кредиторам, которые вправе продолжать требовать с него возмещения в порядке, установленном гражданским законодательством.

Кроме того, законопроект определяет перечень обязательств, от исполнения которых должник не подлежит освобождению ни при каких обстоятельствах. К примеру, выплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособного супруга или родителей, возмещение ущерба, причиненного жизни или здоровью человека.

В целях предотвращения злоупотребления процедурами, предусмотренными проектом Закона, Уголовный кодекс будет дополнен статьями, предусматривающими ответственность за преднамеренное и фиктивное обращение гражданина о восстановлении своей платежеспособности для ухода от ответственности по своим обязательствам перед кредиторами, а также за предоставление ложной (недостоверной) информации или ее сокрытие в рамках процесса восстановления платежеспособности.

В связи с установлением последствий для лиц, находящихся в процедурах восстановления платежеспособности и лиц, ее прошедших, необходимо внесение изменений и дополнений Законы Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», «О миграции населения» и другие изменения, обеспечивающие синхронизацию законодательства.

5 апреля 2016 года Концепция к проекту Закона одобрена на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан.

26 февраля 2018 года на заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан вынесены отдельные положения, предусматривающие изменения в Концепцию, в части установления дополнительных критериев для должников, желающих применить процесс восстановления платежеспособности.

На сегодняшний день Законопроект повторно направлен членам Экспертного и Общественного Советов, заинтересованным государственным органам, а также размещен на сайте Министерства финансов Республики Казахстан и на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для его публичного обсуждения.

Согласно Плану законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2018 год (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 894) срок внесения проекта закона в Министерство юстиции - март 2018 года, Правительство - апрель 2018 года, Парламент - июнь 2018 года. Введение в действие планируется с 1 января 2021 года.