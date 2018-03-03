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В Актобе рабочий разбился насмерть, упав с башенного крана

Рабочий поскользнулся с нижнего основания башенного крана и упал на поддон.

Фото : prombez.com3 марта 2018, 06:00

Несчастный случай произошел на участке в жилом массиве Нур Актобе, где шло строительство девятиэтажного дома, передает Zakon.kz со ссылкой на Rikatv.kz.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специальной комиссии. Погибший являлся работником ТОО «Актобе Саулет».

«Произошел несчастный случай на строительном участке, расположенном в микрорайоне Нур Актобе. Рабочий поскользнулся с нижнего основания башенного крана и упал на поддон, расположенный в круге крана. Издан приказ о расследовании несчастного случая», — сообщил государственный инспектор труда Актюбинской области Анат Тулегенов.


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