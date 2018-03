В Британии подросток планировал устроить теракт на концерте Бибера

Семнадцатилетний британец Ллойд Гантон получил пожизненное заключение за планирование террористической атаки во имя "Исламского государства"* на концерте американского певца Джастина Бибера, сообщает РИА Новости.

Согласно данным издания, подросток написал несколько записок с угрозами проведения атак на концерте в столице Уэльса Кардиффе. В одном письме он называет себя "солдатом Исламского государства*" и говорит, что "атаковал Кардифф сегодня, потому что ваше правительство бомбит Сирию и Ирак".

Во время обысков дома у Гантона полиция обнаружила спрятанные в школьном рюкзаке нож и молоток, которые, по мнению следствия, подросток намеревался использовать после наезда машиной на толпу.

Обвиняемый отрицал свою вину, заявив, что испытывал "глупый интерес" к сценам насилия, однако не планировал настоящие теракты. Как отмечает газета, судья заявил, что не может определить срок заключения и освобождения для подростка из-за неуверенности в том, когда обвиняемый перестанет представлять опасность для общества.

"Я уверен, что вы планировали массовое убийство, а не только убийство одного человека… Я не могу заранее понять время, когда я смогу быть уверенным в том, что вы не представляете опасности", — цитирует издание заявление судьи. Как отмечается, приговоренный к пожизненному сроку Гантон имеет право подать прошение о досрочном освобождении через 11 лет после момента заключения.

The 17-year-old was arrested just hours before he planned to launch an attack on "non-believers" in the Welsh city. Another cause of the far-right reaction #nothingtodowithtommy https://t.co/jyiFs8aIIT