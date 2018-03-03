В Актобе пропал 17-летний парень

Оказалось, что Ербол продал телефон, а новый владелец перепродал телефон ещё раз.

17 февраля в 11 часов Ербол Əбдіғали вышел из многоэтажки в городе Актобе и не вернулся. Парень приезжал к старшему брату во время каникул, пишет zakon.kz со ссылкой на timeskz.kz.

- Мама Ербола умерла в 2013 году, папа работает в селе Комсомольское в крестьянском хозяйстве, - рассказывает родственник пропавшего Дархан Жаймаганбетов. - Ербол жил в общежитии Уилского аграрного колледжа, в котором он учится на 3 курсе на механика. В Актобе он приезжал, чтобы заработать вместе с братом.

Близкие не знают, отправился ли Ербол в Уил, когда вышел от брата, или остался в Актобе.

По их словам, старший брат дал Ерболу деньги на дорогу в Уил. Связь с учащимся пропала в тот же день. Оказалось, что Ербол продал телефон, а новый владелец перепродал телефон ещё раз.

Волонтёры расклеивают листовки на остановках в городе Актобе с фотографией и приметами Ербола Əбдіғали, опрашивают его друзей и знакомых в Актобе, собираются поехать в Уил.

Приметы молодого человека: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коротко стриженые, черные. Глаза чёрные. В день исчезновения он был одет в шапку и куртку с капюшоном чёрного цвета, синие джинсы и чёрные зимние кроссовки. У парня был чёрный рюкзак.

При получении какой-либо информации о Ерболе Əбдіғали полиция просит сообщить в Илекский отдел УВД города Актобе по адресу:улица Айтеке би, дом 21.

Контактные телефоны: 102, 72-98-02, 72-91-03, 72-98-52.

Либо на сотовый телефон: 8-777-800-33-41, 8-707-576-88-48, 8-702-364-78-38.

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