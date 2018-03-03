Павлодарские ученики будут заходить в школу с помощью отпечатков пальцев

Отпечаток также позволяет расплатиться за обед.

Приложение «Smart Павлодар» отправляет родителям на мобильные телефоны информацию о том, в какое время ребёнок пришёл и ушёл из школы, а также чем питается на обед в столовой, передаёт zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Данные в виде отпечатков пальцев тысячи учеников, а также персонала учебного заведения внесены в базу данных. На входе установлены турникеты электронной пропускной системы, которые идентифицируют личность учащегося. И, как уверяют разработчики, обмануть систему и проникнуть в здание посторонним невозможно.

- Мы специально покупали сканеры, которые предусматривают и карты и отпечатки пальцев, чтобы показать, что и то и то работает, - руководитель ТОО «BFGroup» Сергей Голышев. - Но сами дети непосредственно в картах не нуждаются, они пользуются отпечатками пальцев. И плюсы их в том, что его невозможно передать, украсть или подделать. Эффективность этой программы 92%.

Отпечаток также позволяет расплатиться за обед. Ученику достаточно приложить палец и определённая сумма спишется с баланса, пополняемого родителями заранее. При этом, всю операцию, как и на входе в школу, могут отследить взрослые через приложение, которое скачивается бесплатно в Play Market и App Store.

- В рамках ГЧП мы будем рассматривать дальнейшее сотрудничество, чтобы во всех наших школах и детских садах к новому учебному году такая система уже работала, - говорит аким Павлодара Нуржан Ашимбетов. – Мы считали, чтобы установить их повсеместно это будет порядка 100 млн тенге. Сразу выделить такие средства это очень сложно для бюджета, а когда заключается государственно-частное партнёрство, тогда поставщик устанавливает всё за свой счёт, в этом случает, в течение 3-5 лет бюджет будет равномерно рассчитываться с поставщиком.

Внедрение программы в одной только школе в качестве пилотного проекта обошлось городскому бюджету в три миллиона тенге. Далее, на очереди планируется внедрить систему «Smart Павлодар» в СОШ №16. Напомним, в «Жас Дарын» также с прошлого месяца работает система биометрической идентификации путём распознавания лиц.Все права защищены.





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